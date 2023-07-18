控前綠委蔣絜安碩論抄襲 新黨游智彬：台大2個月未回應

新黨立委參選人游智彬今指控，民進黨前立委、客家事務部主任蔣絜安的碩士論文抄襲。游智彬表示，蔣絜安是行政院副院長鄭文燦及民進黨主席賴清德愛將，蔣絜安有中央大學客家所碩士以及台大國發所碩士學位，但蔣絜安的論文諸多內容不是抄桃園客家局網站就是抄新聞報導內容，兩個月前他已向台大檢舉，但還未獲台大回應。

游智彬表示，兩個月前他向台大實名檢舉蔣絜安論文抄襲、不符學術規範、文獻造假等，到現在台大並沒有對社會直接做出回應，呼籲台大要對得起台灣人，捍衛學術尊嚴。

游智彬指出，蔣絜安2013年9月錄取中央大學客家所碩專班，2014年12月起擔任鄭文燦桃園市府的客家局局長，在當局長期間，蔣絜安獲得中央大學碩士學位並錄取台大國發所碩專班，2018年獲得台大國發所碩士學位。

游智彬表示，蔣絜安的論文諸多內容與新聞報導內文一模一樣，原因是蔣利用擔任桃園市政府客家事務局局長之便，直接抄襲各類活動的新聞稿內容，不是抄桃園客家局網站就是抄新聞報導內容，明顯公私不分，剽竊公家資源為己用，例如「自立晚報」、「台灣好新聞」、「指傳媒」都被抄數百字。

游智彬指出，此外蔣絜安也使學術馬屁化，論文通篇吹捧蔣絜安本人及鄭文燦的政績，例如文中寫鄭文燦認真、勤奮，還說用對了政務官，也就是用對了蔣絜安自己，找一堆人來吹捧。

游智彬並批評，蔣絜安兩本碩士論文的指導教授與口試委員高度重疊，甚至包括桃園市客家局下面客家基金會的董事，學術訪談都找民進黨共同利益集團，根據當時受訪者職稱進行推敲，24位受訪者顯然全是客家政策制定者、研究者、執行者及參與者「誰會批自己的政策不好？」