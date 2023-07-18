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過境美國地點不明 陳以信疑美否定賴清德提議

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
副總統賴清德8月將代表蔡英文總統出訪巴拉圭參加新任總統潘尼亞就職典禮，來回都會過境美國。記者林伯東／攝影
副總統賴清德8月將代表蔡英文總統出訪巴拉圭參加新任總統潘尼亞就職典禮，來回都會過境美國。記者林伯東／攝影

針對總統府公布副總統賴清德將於八月中旬，出訪參加巴拉圭總統就職典禮時將過境美國，但卻未公布過境地點。國民黨立委陳以信質疑此舉並不尋常，他認為應是雙方仍未談妥過境地點，他指出華府盛傳賴清德希望在華府臨近的阿靈頓過境，把個人選舉利益，放在台美與美中關係利益之上，但此舉恐將引發美中關係強烈震盪。

陳以信表示，他擔任總統府發言人了解出訪規劃流程，總統或副總統出訪中南美洲時過境美國都是重點，出訪專案記者會都會公布美國過境地點，而過境地點也代表美國對此行的規格待遇。

陳以信說，他曾陪同時任總統馬英九過境波士頓，並回到其母校哈佛大學演講，那是歷任總統過境美國最高潮。如同1995年時任總統李登輝返回母校康乃爾大學。而今年四月蔡英文總統過境美東紐約，卻未藉機返回母校康乃爾座談，就被外界解讀為美方希望低調以免破壞美中關係。現今賴清德過境美國地點卻沒下文，可能理由就是雙方仍未談妥地點，可能是賴清德提出過境地點美方並不同意。

陳以信強調，他上周在美國訪問時就聽到華府盛傳，賴清德方面提出希望能到華府旁邊的阿靈頓過境，因為那是最接近華府但又不真是華府哥倫比亞特區的地方。不過此舉恐會引起北京強烈外交反彈，美方勢必擔憂可能導致11月拜習再會生變。他認為這點可能是美方始終不能答應的原因所在。

陳以信指出，賴清德如要挾副總統參選優勢，又要辯稱自己要和其他參選人應享相同參訪地點，賴清德時而是副總統，時而只是總統參選人之一，他批評賴清德是標準「得便宜又賣乖」，等於把個人選舉利益放在台美與美中關係利益之上。他抨擊賴清德自私自利的外交操作，反而證明賴清德如真當選總統，將會成為美中關係裡最不穩定負面因素，將為台海和平穩定投下最大變數。

總統府公布副總統賴清德將於八月中旬，出訪參加巴拉圭總統就職典禮時將過境美國，但卻未公布過境地點，國民黨立委陳以信（圖）今日質疑此舉並不尋常，他認為應是雙方仍未談妥過境地點。圖／聯合報系資料照片
總統府公布副總統賴清德將於八月中旬，出訪參加巴拉圭總統就職典禮時將過境美國，但卻未公布過境地點，國民黨立委陳以信（圖）今日質疑此舉並不尋常，他認為應是雙方仍未談妥過境地點。圖／聯合報系資料照片

賴清德 美國 華府 陳以信 台美關係

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