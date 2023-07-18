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柯文哲酸立委成敗算朱立倫帳 侯友宜：我們永遠綁一起

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
侯友宜稍早被問及立委一事是朱立倫的責任？他說，他跟所有立委永遠綁在一起，彼此是息息相關，這場選戰不分你我，大家都同心齊力，總統、立委一個步伐往前走。記者張曼蘋／攝影
侯友宜稍早被問及立委一事是朱立倫的責任？他說，他跟所有立委永遠綁在一起，彼此是息息相關，這場選戰不分你我，大家都同心齊力，總統、立委一個步伐往前走。記者張曼蘋／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲今上廣播節目，談到國民黨立委成敗應算在國民黨主席朱立倫的帳上，對侯友宜而言「不干他的事」。國民黨總統參選人侯友宜今上午聯訪時強調，「我跟所有立委永遠綁在一起，我們是息息相關」。

柯文哲今天上王淺秋的廣播節目千秋萬事，被問到黨中央或跟侯陣營有接觸？柯文哲表示，「沒有啦，因為對侯來講，立委的成敗不甘他的事」，他分析，立委成敗應算在國民黨主席朱立倫的帳上；甚至針對吳子嘉爆料11月藍白共推一組人選一事，柯文哲酸說，難怪吳子嘉常常被告，「難怪他法院跑不完。」

侯友宜稍早被問及立委一事是朱立倫的責任？他說，他跟所有立委永遠綁在一起，彼此是息息相關，這場選戰不分你我，大家都同心齊力，總統、立委一個步伐往前走。

至於藍白合的可能性？侯友宜說，要團結所有力量，能夠讓中華民國這塊土地的人民可以永續繁榮的安定。

媒體追問716遊行被台下民眾比倒讚，被發現是有民眾黨中央委員帶頭，是否覺得是柯文哲授意？侯友宜說，尊重民主政治不同聲音，最主要是團結、讓不公不義的民進黨下台。

柯文哲 侯友宜 國民黨

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