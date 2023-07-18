影／謝曉星遭彈劾 國民黨團呼籲賴清德公開道歉
原能會前主委謝曉星霸凌下屬、性騷擾女性同仁，遭到13位監察委員一致通過彈劾，目前移送懲戒法院審理。國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘與台北市議員徐巧芯及游淑慧一同召開記者會，要求賴清德公開道歉。
林思銘表示在2016蔡英文上任一天開始，謝曉星就擔任原能會主委，直到今年一月因醜聞而下台，將近7年的時間在原能會裡作威作福，任意飆罵部屬，隨意批評女秘書的身材衣著，用身高挑選機要秘書，連負責國會聯絡的主任，剛做完白內障手術回到立院競競業業工作，都被謝曉星嫌棄「獨眼龍」、觀感不佳，並用髒話大聲斥責。
林思銘說這樣的部會首長，曾做為他長官的行政院前院長林全、賴清德、蘇貞昌難道都不知情嗎？難道他們都不曾聽聞內閣中有這位言行離譜、偏差至極官員嗎？是刻意包庇縱容？這些根本就是民進黨的文化，大家可以集體視而不見長達7年之久，賴清德曾經當過他的長官，也視而不見，要跟全民道歉。
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