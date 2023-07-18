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立委憂性平三法上路113專線爆量 陳建仁：加強接案能力

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院臨時會今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出性騷擾防治相關事宜專案報告，並備質詢。記者曾原信／攝影
立法院臨時會今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出性騷擾防治相關事宜專案報告，並備質詢。記者曾原信／攝影

行政院長陳建仁今天說，未來性平三法修法上路以後，113專線確實需要再加強，主要會強化113專線申訴的接案能力，而且人力要充足，務必進到保密的責任，政府會讓113專線更加健全，做好性騷擾防治的工作。

立法院臨時會今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出性騷擾防治相關事宜專案報告，並備質詢。民進黨立委陳培瑜質詢時表示，113專線過去承接與協助很多遭遇家暴、性侵害跟性騷擾的被害人，未來在性平三法上路以後，可能會有更多人勇於提出檢舉或申訴尋求幫忙。

陳培瑜指出，未來113專線的案件數，很有可能會爆量，她不希望排擠到過去使用的相關社福資源，因此主張能夠提供不同的專線，協助被害人獲得申訴管道，詢問衛福部是否有做相關的研議跟討論，往這個方向規劃。

陳建仁表示，「這是一個很好的建議」，當初性平三法在行政院會通過以後，自己還有特別到113專線去看，目前是由世界展望會在負責，「他們在家庭暴力等，甚至性騷擾的部分，也有接到相關的申訴。」

陳建仁認為，113專線的人員確實需要再加強，專業上的訓練也要再加強，目前所有的婦幼保障都是透過113專線，因為號碼很好記，未來怎麼讓113專線能夠更加健全，做好性騷擾防治的工作，政府有這樣的打算。

衛福部長薛瑞元說明，未來在性平三法修正通過之後，衛福部會擴大113專線的量能，包括人力與預算的增加，這是目前在進行的規劃，不過如果還要另外成立新的專線，可能還需要經過多加考量。

薛瑞元指出，以目前的狀況來看，113專線接受性騷擾的諮詢電話，去年一整年大約是1500通，今年截至6月為止大概是900多通，「這樣佔保護線的諮詢量，大概是百分之3點多到百分之5左右」。

時代力量立委邱顯智質詢時說，現在一個性侵害的受害者，可能要過五關斬六將，他們好不容易站出來，理論上第一個被打電話的人，應該要像是浮木一樣，然而好像都只是告訴被害人資訊，然後讓他們自行尋求協助。

邱顯智認為，行政院提出這次的性平三法修法，似乎沒有處理這個問題，主管機關除了單一窗口、接受申訴，應該要幫助受害者整合資源，「而不是只是告訴他們，應該是我們要主動去接住受害人。」

陳建仁回應，有關性侵害犯罪被害人的保護強化，確實很值得大家來討論，政府現在就是加強113專線申訴的接案能力，然後再透過很好的轉介過程，其中人力的部分確實要充足，而且還要盡到保密的責任。

性騷擾 性平三法 陳建仁

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