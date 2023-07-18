藍彰化立委二選區初選楊曜聰勝出 將與綠營黃秀芳對戰

國民黨今天上午公布彰化縣第二選區立委初選民調結果，由牙醫診所院長楊曜聰勝出。楊曜聰未來的同選區對手、民進黨現任立委黃秀芳說，期待與楊進行一場君子之爭，她按自己的步調認真跑基層，爭取地方建設，贏得民眾支持。

彰化縣立委第二選區列為國民黨第三階段提名，分別有牙醫診所院長楊曜聰及彰化高中退休教官葉論昶登記，縣黨部委由兩家民調公司做民調，今天上午由縣黨部主委謝衣鳯公布結果，楊曜聰的平均支持率為70.32%、葉論昶獲29.675%，由楊曜聰勝出。

謝衣鳯說，楊曜聰與葉論昶都是最優秀人選，此次透過民調做君子之爭，由楊曜聰勝出，證明他在救國團等社團的經營，與半年來的選舉策略展現成效，期待大家努力，在2024年大選能政黨輪替，台灣更好。

楊聰曜則感謝獲得提名，他從事社會服務廿多年，深知國家與民間需要，才投入這次立委選舉，在跑基層時，更感受到人民的痛苦，與青年的不安及發展受限，社會安全網需要更好立法，讓國家更健全，基層民眾得到更好的保障。

國民黨在第二選區初選結果出爐後，也完成彰化縣四個立委選區參選人的拼圖，將由阮厚爵、楊曜聰、謝衣鳯、鄭俊雄，對戰民進黨四名女金釵陳秀寳、黃秀芳、吳音寧及陳素月。