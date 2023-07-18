藍彰化立委二選區初選楊曜聰勝出 將與綠營黃秀芳對戰
國民黨今天上午公布彰化縣第二選區立委初選民調結果，由牙醫診所院長楊曜聰勝出。楊曜聰未來的同選區對手、民進黨現任立委黃秀芳說，期待與楊進行一場君子之爭，她按自己的步調認真跑基層，爭取地方建設，贏得民眾支持。
彰化縣立委第二選區列為國民黨第三階段提名，分別有牙醫診所院長楊曜聰及彰化高中退休教官葉論昶登記，縣黨部委由兩家民調公司做民調，今天上午由縣黨部主委謝衣鳯公布結果，楊曜聰的平均支持率為70.32%、葉論昶獲29.675%，由楊曜聰勝出。
謝衣鳯說，楊曜聰與葉論昶都是最優秀人選，此次透過民調做君子之爭，由楊曜聰勝出，證明他在救國團等社團的經營，與半年來的選舉策略展現成效，期待大家努力，在2024年大選能政黨輪替，台灣更好。
楊聰曜則感謝獲得提名，他從事社會服務廿多年，深知國家與民間需要，才投入這次立委選舉，在跑基層時，更感受到人民的痛苦，與青年的不安及發展受限，社會安全網需要更好立法，讓國家更健全，基層民眾得到更好的保障。
國民黨在第二選區初選結果出爐後，也完成彰化縣四個立委選區參選人的拼圖，將由阮厚爵、楊曜聰、謝衣鳯、鄭俊雄，對戰民進黨四名女金釵陳秀寳、黃秀芳、吳音寧及陳素月。
其中，國民黨一選區由現任民進黨立委陳秀寳對上國民黨和美鎮前鎮長阮厚爵，第二選區由楊曜聰出戰民進黨現任立委黃秀芳，三選區由國民黨現任立委謝衣鳯與民進黨徵召的前北農總經理吳音寧雙姝對決，四選區由民進黨現任立委陳素月對戰國民黨現任縣議員鄭俊雄。
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