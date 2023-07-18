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稱蔡政府社宅完工數零 游淑慧：民進黨像im.B詐騙集團

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／聯合報資料照片
台北市議員游淑慧。圖／聯合報資料照片

國民黨台北市議員游淑慧昨指出，蔡政府七年興建且完工的社會住宅户數為零。游淑慧今出席國民黨立法院黨團記者會，接受訪問時表示，批民進黨像金融詐騙集團im.B，跳票後再要求給時間，給雙倍利息。

游淑慧說，現在民進黨很像那im.B詐騙集團，本來約好投資一筆錢， 什麼時候給多少利息，等到發現給不出來以後，就繼續詐騙說，再給多一點時間，會給雙倍的利息。蔡政府提的社會住宅8年20萬戶跳票以後，結果民進黨總統參選人賴清德用的手法是，再給他8年，他會給50萬戶，請問這手法有沒有跟im.B這類金融詐騙如出一轍？

游淑慧提到，內政部官方網站清楚顯示，中央興建且完工的戶數只有2907戶，但當她去查了後，掛帳在中央的2907戶也跟蔡英文總統沒有半點關係，這是在前總統馬英九在任時核定的計畫預算，由台北市前市長郝龍斌、台北市政府代辦招標發包，在民眾黨總統參選人柯文哲擔任台北市長任內，所完工的林口選手村。世大運辦完後就交回給中央，當作中央的成績、中央完工的社宅，所以扣除這個2907戶以後，所有中央準備要興建的社宅都在規劃中、興建中。

游淑慧批評，因為選舉快要到了，趕快發包，趕快把那個土給鏟下去，就當作是在興建，事實上完工的是零。可笑的是民進黨執政的三個縣市，過去8年，桃園、台南、高雄加起來的社宅完工數目比不到台北市的一半，才4000多戶，代表民進黨從中央跟地方，社宅這張支票就是在騙。這幾個縣市豪宅興建不斷，社宅興趣缺缺，還要再拿社宅來騙人，相信很多年輕人都想講一句話，少來這一套。

社宅 詐騙集團 im.B 民進黨 游淑慧

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