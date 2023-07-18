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傅崐萁疑性騷查無實據函北市處理 勞動局2句話回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨立委傅崐萁（圖）被「鏡文學」總經理董成瑜控訴在餐敘時強吻，國民黨以查無實據為由，函請主管機關北市勞動局處理。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委傅崐萁（圖）被「鏡文學」總經理董成瑜控訴在餐敘時強吻，國民黨以查無實據為由，函請主管機關北市勞動局處理。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委傅崐萁被「鏡文學」總經理董成瑜控訴在餐敘時強吻，國民黨昨天以查無實據為由，函請主管機關北市勞動局處理。不過北市勞動局今天表示，本局尚未收到該黨所提相關資料，待收到相關資料後將依適用法令作後續處理。

Me too持續延燒，國民黨立委傅崑萁，先前遭指控在一場餐會，疑似性騷董姓媒體人，國民黨昨發布調查結果，表示雙方當事人各執一詞，查無實據，並表示因案件發生於被害人執行職務場合，依「性別工作平等法」規定， 昨天正式去函台北市政府，移請主管機關台北市勞動局處理。

不過北市勞動局今天以新聞稿表示，尚未收到該黨所提相關資料，待收到相關資料後依適用法令作後續處理。

國民黨 MeToo 性騷擾 傅崐萁

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