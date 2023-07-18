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影／郭台銘拋兩岸一中下談 陳建仁：台灣人民無法接受

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
對於美國前總統川普接受美媒專訪時，批評台灣搶走美國半導體的工作，我們早該阻止他們。行政院長陳建仁說台美雙方在經貿還有產業上的合作都是相當地密切，我們和美國行政部門，以及國會所有兩黨的聯絡，都相當地不錯。記者季相儒／攝影
對於美國前總統川普接受美媒專訪時，批評台灣搶走美國半導體的工作，我們早該阻止他們。行政院長陳建仁說台美雙方在經貿還有產業上的合作都是相當地密切，我們和美國行政部門，以及國會所有兩黨的聯絡，都相當地不錯。記者季相儒／攝影

行政院長陳建仁今上午率部會首長赴立法院專案報告「性騷擾防治相關事宜」並備詢。他在會前接受媒體聯訪時被問到鴻海創辦人郭台銘日前投書華盛頓郵報指出，唯有在「一中各表」的框架下，兩岸直接談判，才能真正緩解緊張局勢，是維護台灣民主自由和法治的唯一途徑，陳建仁表示，兩岸交流應以和平、對等及民主對話的方式進行，才能健康有序。對於大陸所謂九二共識及一中政策，台灣人民是無法接受的，希望大陸及社會各界對台灣人民的意見應該有所尊重。

對於美國前總統川普接受美媒專訪時，批評台灣搶走美國半導體的工作，我們早該阻止他們。陳建仁說台美雙方在經貿還有產業上的合作都是相當地密切，我們和美國行政部門，以及國會所有兩黨的聯絡，都相當地不錯，也在這一方面不斷地增進兩國之間在經貿還有產業上的合作，而且都互蒙其利，未來會繼續加強，至於上述的這個意見，沒有任何的評論。

行政院長陳建仁今上午率部會首長赴立法院專案報告「性騷擾防治相關事宜」並備詢。他在會前接受媒體聯訪時表示，兩岸交流應以和平、對等及民主對話的方式進行，才能健康有序。對於大陸所謂九二共識及一中政策，台灣人民是無法接受的，希望大陸及社會各界對台灣人民的意見應該有所尊重。記者季相儒／攝影
行政院長陳建仁今上午率部會首長赴立法院專案報告「性騷擾防治相關事宜」並備詢。他在會前接受媒體聯訪時表示，兩岸交流應以和平、對等及民主對話的方式進行，才能健康有序。對於大陸所謂九二共識及一中政策，台灣人民是無法接受的，希望大陸及社會各界對台灣人民的意見應該有所尊重。記者季相儒／攝影

美國 陳建仁 台灣人 郭台銘 一中各表

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