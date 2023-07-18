政府專案進口蛋12萬公斤邊境遭攔 食藥署:不合格率1.5%

食藥署今公布最新一周邊境食品檢驗結果，先前全台缺蛋，進口了許多生鮮雞蛋來台，本周攔截了5批總重逾12萬公斤的雞蛋。食藥署副署長林金富表示，政府專案進口雞蛋半年來總計397批，僅本周檢出的5批不合格，不合格率約1.5%；其中160批來自土耳其，不合格率3%。

由「財團法人中央畜產會」進口的土耳其「雞蛋」本周一共被攔截5批，總重12萬7260公斤，檢出硝基呋喃代謝物3-amino-2-oxazolidinone(AOZ)殘留量分別在0.6ppm至5.8ppm之間。林金富表示，硝基呋喃動物用抗生素，為國內不准用的動物用藥，因此全數退運、銷毀。

林金富說明，因國內缺蛋，政府自國外專案進口雞蛋來台，從今年1月1日起到7月16日，統計有387批，1萬1992公噸的雞蛋報驗進口，各出口國依照風險進行抽驗，美國、澳洲、日本先前有進口紀錄，因此並未百分之百抽驗，但馬來西亞、新加坡、巴西、菲律賓、泰國、土耳其都未有進口紀錄，皆採百分之百查驗。

「土耳其雞蛋僅本次5批不合格。」林金富說，台灣專案進口的334批雞蛋，抽驗比率為84%，僅本次的5批檢驗不合格，整體不合格率1.5%，土耳其佔160批，不合格率3%，未來將維持逐批查驗的措施。

美國出口的「鮮紅櫻桃(FRESH CHERRIES)」本周也攔截4批，3批為進口商「利佳貿易有限公司」8400公斤、1批「金果貿易股份有限公司」3000公斤，分別檢出殘留農藥滅芬座0.01ppm至0.03 ppm不等。

林金富表示，滅芬座國內並不准用於櫻桃上，目前已針對兩家進口商採取加強抽批，由於累犯狀況，未來將採行逐批查驗措施，進口檢驗的違規食品將全數退運、銷毀。

由「河洛企業股份有限公司」進口的西班牙「艾波索薩拉諾香腸」檢出檢出防腐劑己二烯酸0.15 g/kg，總重21.64公斤。林金富表示，業者表示產品內並未添加己二烯酸，應視產線汙染導致，但國內規範亦不得使用己二烯酸於香腸上面，因此全數退運銷毀。