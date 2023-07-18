快訊

為何記者會突取消？王鴻薇證實：谷辣斯向不倫戀男主角元配施壓

熊熊、貓咪可愛到暈！4款限時免費LINE貼圖快下載 180天爽用到2024

政大書城不停業？李銘輝：用這40天做出版業改善的契機

政府專案進口蛋12萬公斤邊境遭攔 食藥署:不合格率1.5%

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
義大利出口「新鮮夏季松露(FRESH SUMMER TRUFFLES)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
義大利出口「新鮮夏季松露(FRESH SUMMER TRUFFLES)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新一周邊境食品檢驗結果，先前全台缺蛋，進口了許多生鮮雞蛋來台，本周攔截了5批總重逾12萬公斤的雞蛋。食藥署副署長林金富表示，政府專案進口雞蛋半年來總計397批，僅本周檢出的5批不合格，不合格率約1.5%；其中160批來自土耳其，不合格率3%。

由「財團法人中央畜產會」進口的土耳其「雞蛋」本周一共被攔截5批，總重12萬7260公斤，檢出硝基呋喃代謝物3-amino-2-oxazolidinone(AOZ)殘留量分別在0.6ppm至5.8ppm之間。林金富表示，硝基呋喃動物用抗生素，為國內不准用的動物用藥，因此全數退運、銷毀。

林金富說明，因國內缺蛋，政府自國外專案進口雞蛋來台，從今年1月1日起到7月16日，統計有387批，1萬1992公噸的雞蛋報驗進口，各出口國依照風險進行抽驗，美國、澳洲、日本先前有進口紀錄，因此並未百分之百抽驗，但馬來西亞、新加坡、巴西、菲律賓、泰國、土耳其都未有進口紀錄，皆採百分之百查驗。

「土耳其雞蛋僅本次5批不合格。」林金富說，台灣專案進口的334批雞蛋，抽驗比率為84%，僅本次的5批檢驗不合格，整體不合格率1.5%，土耳其佔160批，不合格率3%，未來將維持逐批查驗的措施。

美國出口的「鮮紅櫻桃(FRESH CHERRIES)」本周也攔截4批，3批為進口商「利佳貿易有限公司」8400公斤、1批「金果貿易股份有限公司」3000公斤，分別檢出殘留農藥滅芬座0.01ppm至0.03 ppm不等。

林金富表示，滅芬座國內並不准用於櫻桃上，目前已針對兩家進口商採取加強抽批，由於累犯狀況，未來將採行逐批查驗措施，進口檢驗的違規食品將全數退運、銷毀。

由「河洛企業股份有限公司」進口的西班牙「艾波索薩拉諾香腸」檢出檢出防腐劑己二烯酸0.15 g/kg，總重21.64公斤。林金富表示，業者表示產品內並未添加己二烯酸，應視產線汙染導致，但國內規範亦不得使用己二烯酸於香腸上面，因此全數退運銷毀。

另一批同樣為「河洛企業股份有限公司」進口的違規食品，為義大利的「新鮮夏季松露」檢出重金屬鎘4 mg/kg，超出菇蕈類限量2 mg/kg。林金富說，該進口業者半年內已累計4批違規，因此後續將採行逐批檢驗措施，並且違規食品全數退運銷毀。

美國出口「鮮紅櫻桃(FRESH CHERRIES)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
美國出口「鮮紅櫻桃(FRESH CHERRIES)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
西班牙出口「艾波索薩拉諾香腸(7987 SALCHICHON NOBLEZA CJ 2 UD / AIRDRIED SALAMI NOBLEZA)」檢出防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供
西班牙出口「艾波索薩拉諾香腸(7987 SALCHICHON NOBLEZA CJ 2 UD / AIRDRIED SALAMI NOBLEZA)」檢出防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供
土耳其出口「雞蛋(EGGS.MEDIUM.FRESH WHITE (53GR-62GR) EKTAV TAVUKCULUK)」檢出動物用藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
土耳其出口「雞蛋(EGGS.MEDIUM.FRESH WHITE (53GR-62GR) EKTAV TAVUKCULUK)」檢出動物用藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

雞蛋 土耳其 抽驗

延伸閱讀

食藥署稽查外送餐飲業者 兩年6張罰單開罰理由曝光

放寬4款動物用藥殘留 食藥署：安全性高毋須訂容許量

乾貨稽查啟動 食藥署：111年合格率97% 有廠商罰6萬元

日將排放核廢水 毒物專家說明銫-137風險、人體半衰期

相關新聞

蓋社宅民進黨要侯友宜、柯文哲道歉 游淑慧拿數據狠打臉

藍、白總統參選人侯友宜、柯文哲日前上凱道表態力挺居住正義，民進黨發言人張志豪嗆，柯文哲及侯友宜大喊「居住正義」，應先為自...

為何記者會突取消？王鴻薇證實：谷辣斯向不倫戀男主角元配施壓

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈發生不倫戀。國民黨立委王鴻薇今天原定...

谷辣斯傳不倫戀 王鴻薇陪同元配開記者會「壓力太大」突喊卡

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈發生不倫戀。國民黨立委王鴻薇今天原定...

性平三法修法 勞團訴求：性騷累犯公布姓名、開放被害人委託工會

台灣接連爆出Metoo事件，燒及政治、文化、演藝、學術界等，行政院於上周四提出性騷擾防治法、性別工作平等法、性別平等教育...

賴清德出訪友邦過境美國 陳建仁：行程安排行之有年

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭，參加新任總統潘尼亞就職典禮，循往例過境美國。行政院長陳建仁今天上午表示，相關行程安排都是行之...

易寶宏靠關係進外役監？蔡清祥：目前看來沒有會再了解

對於夜店殺警案犯人易寶宏分配外役監是否有靠關係，法務部長蔡清祥上午說，目前看起來沒有，不過會進一步了解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦