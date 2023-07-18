民進黨：柯文哲帶頭漲房租 侯友宜和建商財團站一起

民進黨今天表示，民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜說的滿口「居住正義」，但檢視各自任期內的施政作為，除了無心推動相關配套措施，更是帶頭助漲雙北房價與租金壓力，而且跟建商財團站在一起。

民進黨發言人卓冠廷表示，侯友宜主政下的新北市，是六都唯一沒有實行囤房稅的直轄市，相較中央拚命推動，對照高喊好好做事的侯友宜，對於居住正義卻是「不做事」，對不起在台北工作生活的年輕人。

新北市議員李坤城表示，新北市六都人口最多，理應更有心透過政策服務新北市民，但根據2022年上半年度所統計的空屋數，高達13萬3689戶，新建餘屋1萬6272戶，卻是六都最高，請問侯友宜有用心在為新北市的居住正義努力嗎？再看到2018年縣市長選舉，營建開發相關事業捐贈政治獻金給侯友宜，其中50萬元以上捐款，就高達21筆合計約1800萬元，侯友宜和建商的厚友誼關係，是否就是導致相關的住宅政策總是慢半拍的原因？

台北市議員陳賢蔚表示，柯文哲前天在凱道上大聲疾呼，實現「居住正義」就是要大力蓋、大力改和大力補，但光社會住宅，自己就先大跳票。回顧柯文哲2019年也曾宣布過，居住正義2.0的四大終極目標之一，就是社會住宅要達5萬戶，但仔細盤點八年任期只蓋1萬2559件，達成率只有25.12%；要以租金補貼的方式補貼房客，但任內卻是將社宅租金提高了25%，反而帶頭增加租客的租金壓力。

台北市議員簡舒培指出，只要柯文哲被質疑居住不正義，柯文哲競辦發言人就只會跳針式的回應說，「不管怎麼轉移焦點模糊焦點，柯文哲任內蓋最多社宅是事實」；但事實是，柯文哲任內蓋的社宅狀況百出，從行善社會住宅、新奇岩社會住宅、小彎社會住宅、木柵社會住宅、東明社會住宅、明倫社會住宅、興隆D2及E社會住宅等，可說是劣跡斑斑，柯文哲才是台北市居住不正義的製造者。