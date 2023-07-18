朱學恒YT頻道更新引發熱議 鍾沛君在群組發聲

名嘴朱學恒遭台北市議員鍾沛君爆料對其兩度強吻，朱學恆事後公開道歉，並變更了YouTube頻道更名為「即日起無限期停止公眾活動」，不過昨天遭發現名稱已悄悄改成「萬事通事務所」，上架新影片，遭解讀在為復出測水溫，鍾沛君今天在群組表示，目前沒有更新資訊，一切進入司法程序，靜待調查，也謝謝大家關心。

鍾沛君日前指控朱學恒在某次聚會對其強吻，甚至還對他說「反正你明天也不會記得」並變更了YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」名稱，更名為「即日起無限期停止公眾活動」，不過昨天卻被發現頻道已經更名為「萬事通事務所」，並更新影片，內容是媒體人黃光芹專訪導演劉家昌。

影片一出，在網路上引發熱議，黃光芹昨天深夜在臉書說明，節目是她主動接洽，由她自製、主持，團隊是全新的，盈虧也自負，至於之前閒置的設備、器材和辦公室，由她無償使用，朱並未跟她計價。

不過仍有外界解讀，頻道的更新，是朱在為復出測水溫，鍾沛君今天早上在群組回應，「一切進入司法程序，靜待調查，沒有更新的資訊向大家報告，謝謝。」