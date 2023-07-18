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四接七七事件成關鍵 王醒之選立委：藍綠之外還有選擇

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
無黨籍前市議員、守護外木山行動小組召集人王醒之今天在海洋廣場宣布參選。記者游明煌／攝影
無黨籍前市議員、守護外木山行動小組召集人王醒之今天在海洋廣場宣布參選。記者游明煌／攝影

基隆市立委選戰爆黑馬，無黨籍前市議員、守護外木山行動小組召集人王醒之今天在海洋廣場宣布參選，他說，日前四接環評黑箱審查的「七七事件」是他決定參選關鍵，他要讓市民知道，除了藍綠之外還有更好的選擇，要讓「議題政治穿透藍綠政治、取代家族政治」。

王醒之說，他考慮了非常久才做出決定，但7月7日協和四接環評的黑箱審查，是促使他最後做決定的關鍵。當天他們在環保署外面守6個多小時，在38度的高溫熱浪下，看著5個立法委員為守護基隆市、基隆港、基隆的海洋而戰，數度感動落淚，但也數度像被壓在水中幾乎要窒息。

但他想問「基隆的立法委員呢？國民兩黨在基隆的立法委員參選人呢？他們到底聽誰的？」

王醒之表示，四接爭議就是一面「政治照妖鏡」，過去3、4年來，出賣基隆人的政治人物在這個議題下逐一現形，也們都很痛苦，但反而讓他們有機會看到那個「只聽黨意不聽民意」的真面目。基隆需要一個「真正的公僕」在中央說話。

王醒之指出，基隆從來沒有一個無黨籍立委當選過，過35年來，基隆幾乎都是「藍綠輪政」的局面，但大部分基隆人並沒有感覺自己過得更好。他大學畢業後就投入底層社會運動、弱勢運動，很清楚看到，藍綠政治與政黨政治不該是民主政治的全部，因為還有太多太多的價值是超越藍綠、超越黨派的，如生態、人權、公平、正義、民生、教育。

王醒之認為，長期以來，立委都被當成「大議員、大里長」使用，立委應謀求更深刻制度上的改變，他準備扛起這個責任。

王醒之宣示，要用「議題政治」穿透「藍綠政治」，他從未加入過主流政黨，「無黨籍」就是他唯一的黨籍，盼成為基隆市歷史上第一個無黨籍的立委。

王醒之的父親是已故民進黨大老、知名作家王拓，王醒之透露，決定參選之前特別有去問過父親，他覺得父親是贊成的，他和父親有一直有一個共同個性，就是會為了理想再辛苦都會堅持往前走，「我做到了跟父親當年同樣一件事，面對各種困境沒有選擇低頭。」

無黨籍前市議員、守護外木山行動小組召集人王醒之今天在海洋廣場宣布參選。記者游明煌／攝影
無黨籍前市議員、守護外木山行動小組召集人王醒之今天在海洋廣場宣布參選。記者游明煌／攝影

基隆港 王醒之 四接

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