凌濤：法院認證建商助趙正宇買地免開發票 疑涉逃漏稅

國民黨今天舉行記者會，質疑立委趙正宇被揭發替建商牽鉤仔、逃稅仔卻閃躲問題；而法院認證在建商協助下，趙正宇仲介土地免開發票、憑證、簽立收據，藉此逃避繳納所得稅。趙正宇應該向社會大眾說清楚講明白，而不是用司法手段轉移焦點。

桃園市議員凌濤表示，今早趙正宇委託律師提告，但所有提告內容沒有針對國民黨檢驗的內容提出回答，通篇都是做政治操作與政治語言，這種提告是傳統政治人的選舉操作，並沒有回答桃園市民的疑問。

凌濤表示，為何建商聲稱協助逃漏稅？趙正宇竟成桃園土地仲介霸主？他揭露，桃園市桃園區三民段0056-0000地號的土地，該建案109開賣，第一筆成交價每坪33.4萬元，最近一筆成交價曾飆到每坪40.16萬元。

凌濤說，根據法院判決書內容，107年10月05日「京懋建設與豐達建設土地交易」，京懋建設給予被告趙正宇250萬元，范董事長稱：「一般業界就是給現金」、「伊也知被告趙正宇不可能開發票，伊亦未給被告正宇簽收作為憑證」。因為如果被告趙正宇簽了，對他之後報收入可能會有問題，主要是因趙正宇不想留憑證在別人手上，萬一憑證流失了，有人去檢舉他漏報收入，他就很麻煩等語。

此外，凌濤指出，107年10月豐達建設給付被告趙正宇200萬元，周董事長稱：「但因為對象是被告趙正宇」、「金額又不大」、「未開立任何發票、憑證或請被告趙正宇簽收等語明確」。

凌濤進一步指出，趙正宇拿土地仲介費，法院認定均以現金、亦未要求被告趙正宇開立發票或簽立收據。他再舉出法院判決內容指出，107年03月，李力建設與中悅建設土地交易中，李力建設給被告趙正宇450萬元，張協理稱：「若是中人，伊會請中人想辦法開發票或開收據來請款，供中人申報佣金收入所得」、「但因被告趙正宇並無主動開口要仲介費，係伊主動給他的，故不好意思向其要發票或收據等語。」李董事長證述亦同。

凌濤強調，法院認定，所以為免被告趙正宇收佣後尚須繳納所得稅，故均以現金給付之，且均未以公司名義出帳，亦未要求被告趙正宇開立發票或簽立收據。

凌濤質疑，108、109年，趙正宇土地仲介爆賺2339萬，扣掉法院認定逃漏稅的政治獻金款221.8萬，剩下的2117萬有無繳納所得稅？107年已知的900萬有無繳納所得稅？他強調，過程中趙正宇與其太太是法院認證收受土地仲介費及租金，但趙到了地檢署還說太太沒有介入收租與土地仲介，這與外界資訊落差太大，他質疑，為何多家上市建設為此大開方便之門？為何趙正宇有此特殊權利？

凌濤強調，從去年檢驗土地詐騙案可證明提告是無效的，他的檢驗都是依據法院判決的文書，因此他呼籲趙正宇若還想獲得民進黨主席賴清德民主大聯盟的合作，應該向社會大眾說清楚講明白，不應用司法手段轉移焦點，掩蓋沒有繳納所得稅的責任。