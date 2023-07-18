柯文哲受訪再提藍白合 王鴻薇：黨內整合後應朝此方向
民眾黨總統參選人柯文哲接受廣播節目專訪，談及藍白合議題，他表示，現在跟國民黨合作，就是某些區域不要提人參選，有國民黨參選人拜託他。國民黨立委王鴻薇表示，只要國民黨內部意見整合，還是應該朝藍白合方向整合。
有關柯文哲提到藍白合，王鴻薇說，聽起來柯文哲沒有完全否定藍白合。目前國民黨內部的歧見較多，如果柯文哲完全拒絕藍白合，柯文哲一開始會完全是談都不要談，但柯文哲的意思，是不曉得要跟誰談，在這樣的狀況之下，她還是會比較樂觀的認為，只要國民黨內部意見整合一致，還是應該朝藍白合方向整合。
王鴻薇表示，明年的話，非綠聯盟、在野聯盟共同的期待，還是希望能夠政黨輪替，藍白合還是符合目前絕大多數的民意期待。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言