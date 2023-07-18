柯文哲受訪再提藍白合 王鴻薇：黨內整合後應朝此方向

民眾黨總統參選人柯文哲接受廣播節目專訪，談及藍白合議題，他表示，現在跟國民黨合作，就是某些區域不要提人參選，有國民黨參選人拜託他。國民黨立委王鴻薇表示，只要國民黨內部意見整合，還是應該朝藍白合方向整合。

有關柯文哲提到藍白合，王鴻薇說，聽起來柯文哲沒有完全否定藍白合。目前國民黨內部的歧見較多，如果柯文哲完全拒絕藍白合，柯文哲一開始會完全是談都不要談，但柯文哲的意思，是不曉得要跟誰談，在這樣的狀況之下，她還是會比較樂觀的認為，只要國民黨內部意見整合一致，還是應該朝藍白合方向整合。

王鴻薇表示，明年的話，非綠聯盟、在野聯盟共同的期待，還是希望能夠政黨輪替，藍白合還是符合目前絕大多數的民意期待。