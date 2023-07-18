性平三法修法 勞團訴求：性騷累犯公布姓名、開放被害人委託工會
台灣接連爆出Metoo事件，燒及政治、文化、演藝、學術界等，行政院於上周四提出性騷擾防治法、性別工作平等法、性別平等教育法修正草案，力拚月底完成立法院三讀。針對政院版性平三法修正草案，桃園市空服員職業工會、消防員工作權益促進會、桃園市產業總工會今召開記者提出補漏六大訴求，包括開放委託工會協助申訴調查、性騷行為人應受行政裁處、性騷累犯應公布姓名、境外違法也該受罰、性平措施不得降低勞動條件、公務機關全面適用性工法。
桃園市空服員職業工會理事周沛汝指出，機組人員長時間待在國外，但若在境外遇職場性騷，卻因行政罰法對境外無處罰管轄權，導致即便回國後調查屬實，仍無法處置或開罰，恐怕變相鼓勵行為人境外犯案。此外，在桃空職工實務上曾遇到，當工會向公司反應某項待遇性別不平等，公司索性將男性福利措施調降至一致，因此空職工主張，不該降低受僱者勞動條件來實現所謂的性別平等。
桃產總秘書長魏豫綾表示，現行性騷擾防治法、性工法未明文規定當事人可委託工會或相關團體進行申訴、調查及後續處理，當事人來向工會求助時，公司通常以保密原則拒絕透露調查過程。再者，針對男女同工不同酬、服裝等差別待遇，必須由當事人對地方政府主管機關提出個別申訴，不只耗費行政資源，工會力量更無法進場協助，因此工會認為，若涉及集體性別平等事項，應開放讓工會或基層受僱者團體發起申訴，並可由工會進行後續調查、展開集體勞資協商，不要讓個別受害者承擔。
魏豫綾另指出，為避免性騷擾慣犯、累犯，呼籲修法參考酒駕防制規定，加強對累犯的嚇阻力道，若10年內再犯，經查證屬實，主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。
消防員工作權益促進協會會員代表黃升進一步說，現行性工法針對職場性騷擾行為人的懲處，是交由公司內部調查和懲處，無法適用性騷擾防治法第20條，由主管機關直接行為人開罰1萬元到10萬元，造成職場性騷擾行為人可規避行政處罰，他質疑，難道「職場性騷跟一般場合性騷有差別嗎？」因此工會主張性工法可適用性騷擾防治法，給予性騷擾行爲人行政罰，才能有效回應被害人的申訴，並且嚇阻性騷擾行為再度發生。
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