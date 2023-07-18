快訊

為何記者會突取消？王鴻薇證實：谷辣斯向不倫戀男主角元配施壓

熊熊、貓咪可愛到暈！4款限時免費LINE貼圖快下載 180天爽用到2024

政大書城不停業？李銘輝：用這40天做出版業改善的契機

外交官、前閣員涉性騷 陳建仁：對加害人絕不寬貸

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長陳建仁上午赴立法院專案報告「性騷擾防治相關事宜」並備詢。圖／擷取自國會頻道
行政院長陳建仁上午赴立法院專案報告「性騷擾防治相關事宜」並備詢。圖／擷取自國會頻道

我駐泰代表莊碩漢、駐菲律賓前代表徐佩勇涉性騷擾案，原能會前主委謝曉星也因涉性騷，遭監察院彈劾。行政院陳建仁上午面對國民黨立委曾銘宗四度追問，是否要向國人道歉時，他說，性騷擾事件發生後，大家感到相當痛心難過，希望被害人能得到最好保護，對加害人也絕不寬貸。

陳建仁上午列席立法院臨時會，專案報告性騷擾防治相關事宜。

曾銘宗指出，民進黨從2016年執政以來，性騷申訴成立案件，從521件增加到1515件，暴增三倍。個案部分包括駐泰代表莊碩漢、駐菲律賓代表徐佩勇，原能會前主委謝曉星昨天還被監院移送懲戒，高官竟發生性騷擾事件，院長如何評論？

陳建仁表示，謝曉星案子是他自請調查後，行政院即組成調查小組，調查結果出爐後認為事證確鑿，就把案子移送監察院。行政院對於性騷擾態度完全零容忍，尤其政務官有這種事情，我們會在第一時間就採取所有調查工作，也會在當中確保受害人不再受到二次傷害，得到較好的保護與扶助。

曾銘宗說，是否要正式向國人道歉？陳建仁表示，謝曉星的案子是去年發生的事，行政院也是馬上展開調查工作；曾銘宗追問，基於行政一體，難道陳建仁是要切割蘇內閣，尤其莊碩漢、徐佩勇是陳的任內傳出，要不要向全民說抱歉？

陳建仁表示，性騷擾事件發生後，大家感到相當痛心難過，希望被害人能得到最好保護，對加害人絕對不寬貸。曾銘宗說，痛心歸痛心、難過歸難過，要不要向全民說聲道歉？陳建仁再答，需要全民一起努力做好性騷擾防治工作，政院絕對責無旁貸。

曾銘宗第四度問要不要向國人說抱歉？陳建仁說，我們會努力加強性騷防治工作。

陳建仁 性騷擾 行政院

延伸閱讀

川普批台灣搶走美國半導體工作 陳建仁：不予評論

賴清德出訪友邦過境美國 陳建仁：行程安排行之有年

赴立院報告性騷擾防治 陳建仁：積極準備新法上路工作

服務業開放移工 政院鬆口：會考慮

相關新聞

谷辣斯傳不倫戀 王鴻薇陪同元配開記者會「壓力太大」突喊卡

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈發生不倫戀。國民黨立委王鴻薇今天原定...

賴清德出訪友邦過境美國 陳建仁：行程安排行之有年

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭，參加新任總統潘尼亞就職典禮，循往例過境美國。行政院長陳建仁今天上午表示，相關行程安排都是行之...

易寶宏靠關係進外役監？蔡清祥：目前看來沒有會再了解

對於夜店殺警案犯人易寶宏分配外役監是否有靠關係，法務部長蔡清祥上午說，目前看起來沒有，不過會進一步了解。

郭台銘拋兩岸在一中框架談判 陳揆：台灣人民無法接受

鴻海創辦人郭台銘投書華盛頓郵報指出，唯有在「一中各表」的框架下，兩岸直接談判，才能真正緩解緊張局勢，是維護台灣民主自由和...

外交官、前閣員涉性騷 陳建仁：對加害人絕不寬貸

我駐泰代表莊碩漢、駐菲律賓前代表徐佩勇涉性騷擾案，原能會前主委謝曉星也因涉性騷，遭監察院彈劾。行政院長陳建仁上午面對國民...

遭批市長任內沒蓋社宅 林右昌反嗆：不了解基隆狀況

民眾黨立委陳琬惠昨批內政部長林右昌擔任基隆市長任內，連開工一戶社宅都沒有，自己蓋不出社宅，現還指責其他縣市首長。林右昌今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦