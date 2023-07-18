外交官、前閣員涉性騷 陳建仁：對加害人絕不寬貸

我駐泰代表莊碩漢、駐菲律賓前代表徐佩勇涉性騷擾案，原能會前主委謝曉星也因涉性騷，遭監察院彈劾。行政院長陳建仁上午面對國民黨立委曾銘宗四度追問，是否要向國人道歉時，他說，性騷擾事件發生後，大家感到相當痛心難過，希望被害人能得到最好保護，對加害人也絕不寬貸。

陳建仁上午列席立法院臨時會，專案報告性騷擾防治相關事宜。

曾銘宗指出，民進黨從2016年執政以來，性騷申訴成立案件，從521件增加到1515件，暴增三倍。個案部分包括駐泰代表莊碩漢、駐菲律賓代表徐佩勇，原能會前主委謝曉星昨天還被監院移送懲戒，高官竟發生性騷擾事件，院長如何評論？

陳建仁表示，謝曉星案子是他自請調查後，行政院即組成調查小組，調查結果出爐後認為事證確鑿，就把案子移送監察院。行政院對於性騷擾態度完全零容忍，尤其政務官有這種事情，我們會在第一時間就採取所有調查工作，也會在當中確保受害人不再受到二次傷害，得到較好的保護與扶助。

曾銘宗說，是否要正式向國人道歉？陳建仁表示，謝曉星的案子是去年發生的事，行政院也是馬上展開調查工作；曾銘宗追問，基於行政一體，難道陳建仁是要切割蘇內閣，尤其莊碩漢、徐佩勇是陳的任內傳出，要不要向全民說抱歉？

陳建仁表示，性騷擾事件發生後，大家感到相當痛心難過，希望被害人能得到最好保護，對加害人絕對不寬貸。曾銘宗說，痛心歸痛心、難過歸難過，要不要向全民說聲道歉？陳建仁再答，需要全民一起努力做好性騷擾防治工作，政院絕對責無旁貸。

曾銘宗第四度問要不要向國人說抱歉？陳建仁說，我們會努力加強性騷防治工作。