遭批市長任內沒蓋社宅 林右昌反嗆：不了解基隆狀況

民眾黨立委陳琬惠昨批內政部長林右昌擔任基隆市長任內，連開工一戶社宅都沒有，自己蓋不出社宅，現還指責其他縣市首長。林右昌今在立法院受訪表示，可能委員不是很了解基隆狀況，基隆最缺乏土地，非直轄市跟直轄市資源落差非常大，自己任內有找到一塊土地完成規劃，去年已經完成簽約。

陳琬惠也批評，基隆市目前僅有去年8月決標，由中央興辦，預定今年9月開工的450戶光明安居社宅。

林右昌指出，在中央協助之下，他任內在七堵有找到一塊土地，完成規劃，去年已經完成簽約，另一塊基地也在七堵，很可惜基隆市長謝國樑撤銷，每一個地方狀況不同，希望委員了解需求，例如新北台北是全台住宅最嚴峻、需求最大，當然需要更多努力。

林右昌也說，社宅是長期事業，前人種樹後人乘涼，中央地方社會各界共同努力，現在中央直接興辦社宅的發包金額超過金額1747億，中央直接新建的地方有88處，約3萬5000戶，都需要大家努力，沒有土地、沒有社宅，中央地方新建與包租代管，社宅要大幅增加，希望未來中央地方要一起努力。

媒體問到國民黨台北市議員游淑慧批評，蔡英文總統2016年提出8年20萬戶社會住宅，但現在7年僅完工2907戶，且2907户也是台北市新工處代辦興建的林口世大運選手村，只是土地是中央的，成績算給中央。

林右昌強調，這樣談問題不是很恰當，台灣社宅推動落後歐美六、七十年，2017年蔡英文政府大力推動，第一階段是希望地方政府推動，中央給予協助，但後來發現地方政府在人力設備資金上面不足，沒法大量推動，2010年中央成立專責住戶中心，由中央直接參與新建，整個社宅才大幅提升。

林右昌並說，他之前已說明過，社宅中央新建和包租代管目標20萬戶，明年不僅會達標，還可能會微幅超過到21萬戶。