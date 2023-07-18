快訊

為何記者會突取消？王鴻薇證實：谷辣斯向不倫戀男主角元配施壓

熊熊、貓咪可愛到暈！4款限時免費LINE貼圖快下載 180天爽用到2024

政大書城不停業？李銘輝：用這40天做出版業改善的契機

遭批市長任內沒蓋社宅 林右昌反嗆：不了解基隆狀況

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
內政部長林右昌。記者曾原信／攝影
內政部長林右昌。記者曾原信／攝影

民眾黨立委陳琬惠昨批內政部長林右昌擔任基隆市長任內，連開工一戶社宅都沒有，自己蓋不出社宅，現還指責其他縣市首長。林右昌今在立法院受訪表示，可能委員不是很了解基隆狀況，基隆最缺乏土地，非直轄市跟直轄市資源落差非常大，自己任內有找到一塊土地完成規劃，去年已經完成簽約。

陳琬惠也批評，基隆市目前僅有去年8月決標，由中央興辦，預定今年9月開工的450戶光明安居社宅。

林右昌指出，在中央協助之下，他任內在七堵有找到一塊土地，完成規劃，去年已經完成簽約，另一塊基地也在七堵，很可惜基隆市長謝國樑撤銷，每一個地方狀況不同，希望委員了解需求，例如新北台北是全台住宅最嚴峻、需求最大，當然需要更多努力。

林右昌也說，社宅是長期事業，前人種樹後人乘涼，中央地方社會各界共同努力，現在中央直接興辦社宅的發包金額超過金額1747億，中央直接新建的地方有88處，約3萬5000戶，都需要大家努力，沒有土地、沒有社宅，中央地方新建與包租代管，社宅要大幅增加，希望未來中央地方要一起努力。

媒體問到國民黨台北市議員游淑慧批評，蔡英文總統2016年提出8年20萬戶社會住宅，但現在7年僅完工2907戶，且2907户也是台北市新工處代辦興建的林口世大運選手村，只是土地是中央的，成績算給中央。

林右昌強調，這樣談問題不是很恰當，台灣社宅推動落後歐美六、七十年，2017年蔡英文政府大力推動，第一階段是希望地方政府推動，中央給予協助，但後來發現地方政府在人力設備資金上面不足，沒法大量推動，2010年中央成立專責住戶中心，由中央直接參與新建，整個社宅才大幅提升。

林右昌並說，他之前已說明過，社宅中央新建和包租代管目標20萬戶，明年不僅會達標，還可能會微幅超過到21萬戶。

社宅 林右昌

延伸閱讀

陳琬惠批林右昌任基隆市長「蓋不出一戶社宅」 還怪人

【重磅快評】柯P凱道問社宅 游淑慧代答戳破花敬群巧辯

林右昌：柯文哲、侯友宜任內居住正義不努力 要選舉才來批中央

林右昌澄清「挑房說」 侯辦：基隆市長任內沒社宅完工

相關新聞

為何記者會突取消？王鴻薇證實：谷辣斯向不倫戀男主角元配施壓

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈發生不倫戀。國民黨立委王鴻薇今天原定...

谷辣斯傳不倫戀 王鴻薇陪同元配開記者會「壓力太大」突喊卡

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈發生不倫戀。國民黨立委王鴻薇今天原定...

性平三法修法 勞團訴求：性騷累犯公布姓名、開放被害人委託工會

台灣接連爆出Metoo事件，燒及政治、文化、演藝、學術界等，行政院於上周四提出性騷擾防治法、性別工作平等法、性別平等教育...

賴清德出訪友邦過境美國 陳建仁：行程安排行之有年

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭，參加新任總統潘尼亞就職典禮，循往例過境美國。行政院長陳建仁今天上午表示，相關行程安排都是行之...

易寶宏靠關係進外役監？蔡清祥：目前看來沒有會再了解

對於夜店殺警案犯人易寶宏分配外役監是否有靠關係，法務部長蔡清祥上午說，目前看起來沒有，不過會進一步了解。

郭台銘拋兩岸在一中框架談判 陳揆：台灣人民無法接受

鴻海創辦人郭台銘投書華盛頓郵報指出，唯有在「一中各表」的框架下，兩岸直接談判，才能真正緩解緊張局勢，是維護台灣民主自由和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦