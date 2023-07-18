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傅崐萁籲團結非綠：跟侯友宜常聯繫 將在花蓮接待

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委傅崐萁。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委傅崐萁。記者潘俊宏／攝影

在許多國民黨總統參選人侯友宜造勢場合缺席的國民黨立委傅崐萁今表示，跟侯友宜有暢通溝通管道、時常聯繫，最近侯友宜會到花蓮參加地方活動，他都表示歡迎並會盛情接待。

傅崐萁今在立法院受訪時表示，現在怎樣整合國民黨各縣市、地方及軍公教強力的支持者，以及非綠力量，是國民黨當務之急，包括民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘以及高雄市前市長韓國瑜，不要辜負六成希望下架民進黨的民意。

傅崐萁強調，2024大選打勝仗，讓兩岸免於兵凶戰危，不只是國民黨最大在野黨責任，也應整合非綠力量，一起同心協力，公平公正公開遊戲規則，讓全民都能瞭解清楚，集合全民力量下架民進黨，才是共同目標，槍口一致對外而非對內，才是團結之道。

媒體問到侯友宜競辦執行長金溥聰批評黨內「換侯」聲浪是歷史罪人和「膿包」。傅崐萁則表示，民主社會任何聲音都應給予尊重，且這是全民公眾事務，是台灣面臨戰爭和平關鍵時刻，沒有一人之私，任何人的權力不能凌駕國家跟人民之上，要怎樣團結所有力量，才是當務之急。

2024大選 總統大選 侯友宜 傅崐萁

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