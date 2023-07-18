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中央社宅直接發包破1747億 林右昌：未來每年拚1.5萬戶

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長林右昌。本報系資料照
內政部長林右昌。本報系資料照

前立委黃國昌及館長陳之漢發起「公平正義救台灣」大遊行，訴求居住正義及司法改革。內政部林右昌今天表示，解決居住問題必須多管齊下，內政部未來每年將力拚1萬5000戶以上的社宅，加速提供滿足人民的需求。

林右昌表示，社宅是前人種樹後人乘涼的長期工作，需要中央地方與社會各界一起來努力，蔡英文政府從2017年開始興辦社宅，第一階段是由中央協助、地方主辦，到2020年起的第二階段，由於地方政府人力與資金缺乏，成果相當有限，因此改由中央成立的國家住都中心，開始大量直接興辦。

林右昌說明，根據營建署統計，截至今年7月17日，住都中心在全國一共完成發包88處，達3萬4897戶社會住宅 ，總發包金額超過1747億元，未來將陸續於2025至2027年完工。此外，內政部也積極透過各種政策手段儲備社宅土地，未來每年將力拼1萬5000戶以上的社宅，加速提供滿足人民的需求。

林右昌指出，中央在短短3年的時間內，就讓全國社宅推動速度達到歷史新高，這是靠許多同仁的努力，還有中央地方齊心才達到的成果。

行政院長陳建仁今天在立法院備詢前受訪表示，蔡總統上任以來推動8年20萬戶社宅計畫，目前已規畫、興建的有9.5萬多戶，加上包租代管社宅一共達到16萬戶，政府很有信心，一定能達到20萬戶目標，且推動300億租金補貼精進計畫放寬條件，希望讓人民享受租得起的好的居住政策。

林右昌表示，解決居住問題必須多管齊下，除了社宅、實價登錄、包租代管，內政部也持續推動300億租金補貼、165億中產以下房貸支持專案 ，以實質政策照顧每個族群。加上行政院日前通過的囤房稅2.0方案 ，針對房屋所有人住家用房屋進行全國總歸戶，鼓勵房屋釋出，擴大租屋供給，滿足國人不同階段的居住需求。

社宅 林右昌 內政部

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