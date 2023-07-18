苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴 7月21日一審宣判受矚目

苗栗地檢署對縣長鍾東錦提起當選無效之訴，同案還有2名大湖鄉民代表、1名村長被告，苗栗地方法院審理辯論終結，將於7月21日宣判，無論結果都會牽動政壇，也備受矚目。

去年地方選舉，時任苗栗縣長、大湖鄉長聯合競選總部陳姓主委，及丘姓、林姓選民遭檢方起訴，涉及縣長、鄉長、鄉民代表、村長選舉「四合一」現金買票，苗栗地方法院上個月依違反公職人員選舉罷免法，判決3人全部有罪，檢方另對鍾東錦等4人提起當選無效之訴，地院將於7月21日宣判。

鍾東錦當選無效之訴宣判眾所關心，法界人士指出，這起四合一賄選案刑事偵審期間，鍾東錦沒有被列為調查對象，但民事當選無效之訴，沒有該當刑事採取嚴格證據，主要考量行為人與當選人的關係，親友、選舉團隊，及參與選舉事務的程度等，都是法官審酌的重要因素，判決結果難以預料。

政壇人士則分析，當選無效之訴是二審終結，一個審級原則半年，如果地院7月21日判決無罪，相對會比較有政治安定感，不過，實務上高院上也有案例，刑事沒事、一審駁回當選無效之訴，但二審逆轉。

但如果一審判決當選無效，勢必會為苗栗政壇掀起波濤，雖還能上訴二審，但增添想像空間，藍綠陣營沒有明顯的人物，但可能是另類的起手式，群雄並起為可能的縣長大位準備。

檢方提起當選無效之訴，鍾東錦強調並不認識陳姓主委，也沒有陳的電話或任何通聯紀錄，這場縣長選舉不買票也可勝選，怎麼會去買一票？當選無效之訴完全不符合比例原則，他問心無愧。

苗檢則指出，因多數法院見解認為候選人本人、親屬、競選團隊賄選行為的效力及於當選人，因此既已認定陳等3人有共同賄選的犯罪事實，陳又身為鍾東錦大湖鄉聯合競選總部主委，檢方依法對鍾提起當選無效之訴。