赴立院報告性騷擾防治 陳建仁：積極準備新法上路工作

立法院第2次臨時會將處理性平三法修正草案，行政院長陳建仁今率相關部會首長赴立法院專案報告「性騷擾防治相關事宜」並備詢。陳建仁指出，這次修法幅度相當大，為確保有效落實執行，主管機關及相關部會將積極準備新法上路的各項工作，務必要在法定實施日期前，向企業、學校及政府機關宣導，並完成相關委員會的設立，妥善完備各項配套措施。

陳建仁表示，這段時間以來，不斷有性騷擾被害人揭露過去受暴的經歷，遍及各行各業，令他感到非常沉痛與不捨，政府責無旁貸、應當立即有所因應。因此，他責成政務委員羅秉成籌組跨部會專案共同研修「性騷擾防治法」、「性别工作平等法」及「性別平等教育法」等性平三法，針對現行法制不足處全面盤整及檢討改進。

報告指出，根據勞動部調查分析，職場性騷擾的被害人有高達8成選擇不申訴，原因可能是擔心遭二次傷害、害怕行為人的權勢地位而不願意或不敢申訴，或不知道如何申訴求助。

陳建仁說，經行政團隊檢討，及諮詢民間團體與專家學者意見，發現現行性平三法存在3大問題，包括法規管轄不明確，處罰力道不足，致未能有效處理及嚇阻權勢性騷擾；申訴規定未盡周延及被害人保護扶助不足，使被害人不敢申訴主張權利；事件調查成員專業性及外部與女性代表比例不足，致調查機制的公正專業易受質疑。

報告指出，性平三法修正是「以被害人保護為中心」，確立「有效、友善、可信賴」3大修法目標，透過跨領域、跨專業、跨部會聯防方式，齊力架構性騷擾防治網絡，包括增修權勢性騷擾定義及加重罰則，期能有效防治權勢性騷擾；完備申訴規定，增訂保護扶助措施，讓申訴制度及協助資源更加友善，使被害人勇於提出申訴；明定調查期間停止或調整職務的暫時措施，並規範調查審議成員的女性及外部代表比例，引進民問團體及專業人士協助調查，讓防治機制公正可信賴。

針對修法相關配套，包括訂定相關子法及指引，增修三法受理申訴、調查及處理辦法，例示性騷擾様態及雇主防治措施等，引導政府機關及企業落實執行。強化113保護專線人員培訓，使其瞭解新的性騷擾申訴機制，為受害者轉介法律扶助、心理輔導及社福資源等支持協助。

以及針對公私部門中訴窗口及調查處理人員辦理專業訓練，使其兼具專業素養與性平意識，堅實性騷擾防治的第一條防線。擴大對雇主及社會大眾宣導，明確瞭解性騷擾防治義務及措施，提升性別平等意識，營造性騷擾零容忍的社會氛圍。

另包括建立及擴充三法所需調查及教育專業人才庫，協助機關(構)、企業及學校落實性騷擾防治措施；並建置加害人資料庫，與教育系統介接，避免加害人進入校園服務。最後，因應新法的各項配套措施，需編列充足預算及進用適足人力，中央將視地方主管機關財務狀況予以補助，並定期追蹤落實情形。