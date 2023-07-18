聽新聞
test
0:00 / 0:00

傅崐萁、鄭正鈐性騷案 藍：查無實證

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰歐陽良盈丘采薇劉宛琳／台北報導
國民黨立委傅崐萁（圖）被「鏡文學」總經理董成瑜控訴在餐敘時強吻，國民黨今以查無實據為由，函請主管機關處理。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委傅崐萁（圖）被「鏡文學」總經理董成瑜控訴在餐敘時強吻，國民黨今以查無實據為由，函請主管機關處理。圖／聯合報系資料照片

立法院昨天舉行全院委員談話會，表決通過民進黨立委柯建銘等人提案，從昨天起至卅一日召開本會期第二次臨時會，審議性平三法、台美廿一世紀貿易倡議首批協定，以及外役監條例部分條文修正草案。今天將邀請行政院陳建仁專案報告「性騷擾防治相關事宜」及備詢。

原能會前主委謝曉星去年被控性騷擾，今年一月被時任行政院長蘇貞昌下令免職；監察院十三日通過彈劾，監委昨天公布調查報告，除糾正原能會，並請行政院速修性平三法完備相關權勢性騷法制。

國民黨立委鄭正鈐日前遭男記者投訴摳手心，讓他感到不舒服；國民黨立委傅崐萁也被「鏡文學」總經理董成瑜控訴在餐敘遭傅強吻。不過，國民黨昨天公布兩件性騷擾案件之處理結果，指二案雙方當事人各執一詞，也查無實據，由於此二案均為性別工作平等法職場延伸之事件，因此依照勞動部之規定，將這兩個案件函請主管機關台北市勞動局處理。

董成瑜隨後在臉書表示，國民黨調查了四十多天，即使她的描述鉅細靡遺，有多位目睹者為她作證，最後仍可以得到「查無實據」的結論，「我除了佩服，不知還能說什麼」。

傅崐萁則以「ＮＣＣ的水門案」形容此事，指所謂「性騷案」就是ＮＣＣ主委陳耀祥與鏡傳媒社長裴瑋合謀圍魏救趙、混淆視聽、暗渡陳倉。

國民黨 行政院 性騷擾 傅崐萁 性平三法 鄭正鈐 柯建銘 陳耀祥 陳建仁 謝曉星

延伸閱讀

國民黨指「查無實據」函請北市府處理性騷案 傅崐萁晚間回應

傅崐萁被控強吻！國民黨調查40多天指查無實據 董成瑜狠酸：佩服

甩鍋北市府處理？ 國民黨稱傅崐萁、鄭正鈐性騷「查無實據」

國民黨立委鄭正鈐爆借款爭議 邱顯智質疑債主涉吸金案主謀

相關新聞

傅崐萁、鄭正鈐性騷案 藍：查無實證

立法院昨天舉行全院委員談話會，表決通過民進黨立委柯建銘等人提案，從昨天起至卅一日召開本會期第二次臨時會，審議性平三法、台...

張子敬傳內定環境部長 環團反彈

環保署將於八月廿二日升格為環境部，外傳現任環保署長張子敬，已內定為首任環境部長，並於本月廿一日公布。時代力量立委陳椒華及...

軍醫院巡迴醫療走入社區 軍友社榮譽理事長李棟樑慰問

三軍總醫院為了服務榮民、榮眷，舉行社區巡迴醫療服務。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天與軍友社秘書長簡士偉、政戰局局...

安倍晉三夫人安倍昭惠訪台 感謝賴清德第一時間致意

台灣「安倍晉三之友會」邀請日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠訪台，晚上在台北圓山大飯店舉行歡迎晚宴，副總統賴清德、立法院長游...

與賴清德相見 安倍昭惠：希望年輕人打起精神來

台灣「安倍晉三之友會」邀請日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠訪台，今晚在台北圓山大飯店設宴，包括副總統賴清德、立法院長游錫堃...

陳琬惠批林右昌任基隆市長「蓋不出一戶社宅」 還怪人

民眾黨立委陳琬惠今天指出，中央蓋不出社宅還灌水欺騙，遭外界質疑，內政部長林右昌面對質疑不思檢討，還反嗆雙北最缺社宅，到選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦