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與賴清德相見 安倍昭惠：希望年輕人打起精神來

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠受邀來台，副總統賴清德（左）特別出席晚宴致意。記者林伯東／攝影
日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠受邀來台，副總統賴清德（左）特別出席晚宴致意。記者林伯東／攝影

台灣「安倍晉三之友會」邀請日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠訪台，今晚在台北圓山大飯店設宴，包括副總統賴清德、立法院長游錫堃、台灣日本關係協會會長蘇嘉全及安倍晉三之友會會長陳唐山等都到場與會。

安倍昭惠表示，安倍晉三去世後，希望年輕人打起精神來，像明治維新一樣建立精彩的社會。她也表示，安倍晉三去世之後，很多人表達悲傷跟追悼，「賴清德副總統第一時間趕到我們家致意」，對大家的關懷表達感謝。

安倍昭惠表示，去年七月八日，安倍晉三不幸逝世，本來希望在疫情平息之後到台灣訪問，但這個計畫沒能實現，很遺憾。她說，安倍晉三的祖父岸信介時代，日本跟台灣的關係都很密切，因此安倍晉三一直很重視跟台灣的關係，在日本發生東日本大地震的時候，第一個對日本提供最多幫助的就是台灣，因此安倍晉三一直很感謝，也希望回禮，所以協調日本捐助疫苗。日前還特別在家裡吃台灣鳳梨、拍了照片放上網路，一直在想著幫助台灣。

安倍昭惠說，安倍晉三的父親也是67歲去世，但相信安倍晉三67年的人生也很豐富。她提到，剛剛大家提到明治維新武士吉田松陰的故事，吉田先生去世之後，弟子們沒有沮喪，因此安倍晉三去世之後，也希望現在的年輕人打起精神來，像明治維新一樣建立精彩的社會。她也說，相信日本跟台灣，現在和未來都是友好國家，她也願意一起努力。

隨後賴清德表示，雖然已經一年了，對於安倍晉三驟然離世，他內心仍然充滿感傷，他不捨這位國際級的政治家英年早逝，他也時時掛念安倍晉三的母親與安倍昭惠是否已經走過悲傷，可以承受那麼大的打擊。

賴清德說，去年在日本看到安倍晉三的母親充滿了哀傷，沒辦法接受這件事，也看到安倍昭惠淚流滿面，非常傷痛，令人非常不捨，所以今天的見面雖然帶著感傷，但能夠見到安倍昭惠，他的內心非常高興，特別是聽到安倍昭惠強調，不因為安倍晉三離開就放棄，反而鼓勵更多年輕人要為台日雙邊關係奮鬥，他的擔心也放下了不少。

賴清德也說，「敬愛的安倍昭惠夫人，雖然不容易，但我和台灣的民眾，衷心希望妳能走過哀傷，我們大家都愛安倍前首相，愛安倍的母親，也都愛妳。」他也說，今天特別請安倍昭惠接受，他代表蔡總統及台灣人民傳遞對安倍晉三的感激，「在我們心目中，安倍不僅是國際的政治家，對日本有貢獻，對印太和平穩定有貢獻，還是一位非常溫暖的人。」

日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠受邀來台。記者林伯東／攝影
日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠受邀來台。記者林伯東／攝影

安倍晉三 日本 賴清德 台灣人

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