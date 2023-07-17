陳琬惠批林右昌任基隆市長「蓋不出一戶社宅」 還怪人

民眾黨立委陳琬惠今天指出，中央蓋不出社宅還灌水欺騙，遭外界質疑，內政部長林右昌面對質疑不思檢討，還反嗆雙北最缺社宅，到選舉才怪中央，批「蓋不出一戶社宅的林右昌」厚顏無恥。

陳琬惠表示，查一下內政部不動產資訊平台就會發現，林右昌擔任基隆市長任內，連開工一戶社宅都沒有，目前僅有去年8月決標，由中央興辦，預定今年9月開工的450戶光明安居社宅。

陳琬惠批，林右昌自己蓋不出社宅，還指責其他縣市首長，已經不是無恥兩個字可以形容，民眾黨主席柯文哲卸任台北市長前，台北市已完工、興建中、及多元取得的社宅已經達到2萬戶。

陳琬惠說，請問林右昌，蔡英文總統承諾的8年20萬戶社宅在哪裡？是怎麼魚目混珠計算到可以「超標達成」的？如果民進黨與林右昌沒能力蓋社宅，那就換更有執行力的人來做。