國民黨指「查無實據」函請北市府處理性騷案 傅崐萁晚間回應

國民黨立委傅崐萁被「鏡文學」總經理董成瑜控訴在餐敘時強吻，國民黨今以查無實據為由，函請主管機關處理。董表示，國民黨調查了40多天得到「查無實據」的結論，令她「佩服」。傅崐萁則以「NCC的水門案」形容此事，指所謂「性騷案」就是NCC主委陳耀祥與鏡傳媒社長裴瑋合謀圍魏救趙、混淆視聽、暗渡陳倉，明天將開記者會說明。

傅崐萁表示，針對他被控疑似性騷擾乙案，經國民黨性騷擾申訴處理委員會歷時2個月調查，7次訪談與4次會議，由4位外聘與3位內聘委員一致認可，調查結果「查無實據」。而這40天無端的指控不只是對他自己，更是對他家人的煎熬。

傅崐萁說，人在做天在看，他一直以來就是正藍戰將，更是強力監督NCC及鏡電視申照上架案，此番受抹黑指控，在Me Too資訊充斥，真假虛實之際，大家一頭霧水？台灣以爆料攻擊出名，揹負400餘條毀謗名譽官司的壹週刊，最強勢血腥的狗仔偷窺媒體高層，怎麼可能遭受性騷可以隱忍9年？直至鏡電視更換董事長、上架火速過關及性平調查結出爐，才讓和社會大眾恍然大悟？了解真相與目的。

傅崐萁說，事實亦證明，爆料後短短幾天內，鏡電視換董、上架86台，NCC火速強行過關。