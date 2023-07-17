傅崐萁被控強吻！國民黨調查40多天稱查無實據 董成瑜狠酸：佩服

國民黨立委傅崐萁被「鏡文學」總經理董成瑜控訴在餐敘時強吻，國民黨今以查無實據為由，函請主管機關處理。董隨後在臉書發文表示，國民黨調查了40多天，即使她的描述鉅細彌遺，有多位目睹者為她作證，最後仍可以得到「查無實據」的結論，「我除了佩服，不知還能說什麼」。

董成瑜說，如果連她這樣的情況都能被完全否定，那麼大家可以想像，有更多的情況是只有加害者與被害者兩人在場，受害者當然更容易被否定。

董成瑜指出，被性騷擾不是許多男性想像的「又沒少塊肉，有那麼嚴重嗎？」不是的，被性騷擾會帶來一種很深的被羞辱、被踐踏之感，經年不散，如果要公開說出來，是難以啟齒的，況且還可能再次被羞辱。她揭露此事時，幾位女性朋友來訊安慰，她們不約而同地說，知道那種感覺就像被強迫吃了狗屎。是的，就是這樣。

董說，她這次出來揭露此事，是受了《人選之人》編劇簡莉穎揭露自己遭貝嶺性騷擾的鼓舞，她希望她的出面，也可以鼓舞其他的女性；雖然她最後收到的是「查無實據」四字，但她相信只要不斷努力，這一切都不會是徒勞的。

董表示，她也想告訴傅崐萁，沒有人想當婦運鬥士或平權鬥士，「都是因為有像你這樣濫用權勢恣意妄為的人，才不得不出來。如果你能如你在第一次聲明中所說的那樣支持性別平權，那麼我期許你未來真正做到」；至少，以後每當傅想對人伸手展示權力的時刻，可以多想一想，畢竟國民黨為了保全傅，已經犧牲了它所剩無幾的信譽。

董最後提到，上周陪她去接受國民黨訪談的黃秀蘭律師寫了一篇文章，她放在留言處，「由她的視角看到的我，有點可憐」。