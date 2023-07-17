甩鍋北市府處理？ 國民黨稱傅崐萁、鄭正鈐性騷「查無實據」

國民黨立委鄭正鈐日前遭男記者投訴摳手心，讓他感到不舒服；國民黨立委傅崐萁也被「鏡文學」總經理董成瑜控訴在餐敘遭傅強吻。不過，國民黨今天公布兩件性騷擾案件之處理結果，指二案雙方當事人各執一詞，也查無實據，由於此二案均為性別工作平等法職場延伸之事件，因此依照勞動部之規定，將這兩個案件函請主管機關台北市勞動局處理。

國民黨表示，國民黨作為人民團體，並非任何一方之雇主，既無管轄權也無明確佐證，依法只能將全案函請主管機關後續，希望當事雙方的任何爭議，可以在權責的政府機關內獲得公平公正的對待。

國民黨說，他們不會像民進黨一而再、再而三的吃案，國民黨重視性別平權、保護性別權益的立場只會更為堅定，今後也將持續強化黨內既有的救濟機制與全黨的性平意識。

國民黨表示，前述二案歷經國民黨性騒擾申訴處理委員會前後共4次會議與7次訪談相關當事人後作成決議，並於今天依性別工作平等法及勞動部2015年9月公告之「民眾遭受性騷擾之申訴案件移送管轄機關標準作業流程」規定，正式去函台北市政府，移請權責單位處理。本次二案之處理獲得國民黨性騷擾申訴處理委員會4位外聘與3位內聘委員一致之認可。

國民黨強調，依勞動部通令全國頒行之標準作業流程可悉，調查處理性騒擾事件時，應依被害人（申訴人）之屬性，分為兩種不同法律程序處理，並分別適用性騒擾防治法、性別工作平等法、性別平等教育法及跟蹤騷擾防治法予以處理。不同對象各有其不同的處理程序與依據。本次案件因係發生於被害人執行職務場合，故應依照「性別工作平等法」規定，函請由主管機關台北市勞動局處理。

國民黨表示，今天函請台北市處理的兩個案件分別為，媒體同業申訴於記者餐敘中與該黨籍男性立委握手之爭議，另一件則為媒體同業於臉書揭露於九年前（2014年）餐敘時、與後來加入該黨的傅姓立委間發生之紛爭。國民黨表示，尚在調查中的案子還有包括6月10日有關新北市黨部工作人員疑涉性騷案，仍由新北市黨部查明中，但因當事人已離職及往生，案情查明不易，刻正積極釐清案情中。

國民黨重申重視性別平權、保護性別權益，將持續強化黨內性平意識與既有救濟機制，對性騷擾事件，一定毋枉毋縱，更不會吃案，若有違法情事，一定依法處理。