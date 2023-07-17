針對性騷犯開部會第一槍！ 文化部首設獎補助撤回機制

行政院會13日通過性平三法送請立法院審議。文化部今天發出新聞稿表示，經邀請法律、性平等相關專家學者召開諮詢委員會，以及內部討論後，除修訂「文化部性騷擾防治措施及申訴調查處理要點」，放寬匿名或第三者揭露的受理條件；也提出對外獎補助案的通案處理機制與個案後續處理程序。

有關近期藝文、影視界性平事件，文化部之前已對外宣示，對於性平事件「零容忍」，並針對通則與個案展開一系列檢討及修訂

文化部今天表示，藝文產業經營較其他產業相對不易，尤其藝文工作須經長久準備期後始有成果得以獲得微薄收入，且藝文工作者多為個人接案，收入並不穩定，因此政府以更高預算比例補助各藝文產業發展。也因高政府資源的投入，在面對性平事件，文化部必須以更高的道德標準檢視，「避免以國家資源間接強化不平等的權力資源關係」。同時，亦須衡酌藝文團隊整體發展、權益及其他藝文工作者的照顧，以免因個別加害者的作為重挫藝文產業發展。

文化部說明，在整體獎補助機制方面，文化部已全面檢討逾130項獎補助要點，加入「如有違反勞工、性別平等相關法令規定，得視情節輕重撤銷或廢止補助，追回部分或全部補助款項」規定，以建立未來發生類似情況的撤銷或追回款項依據；同步要求各單位主動檢視已受獎補助對象是否有涉及性平metoo事件。針對個案處理，則邀集法律、性平、社工等專家共同加入，成立性騷調查委員會進行專業訪談及討論，以擬定適當的處理方式。

文化部強調，藝文產業是一個最能表現人類價值的工作，面對此波事件，文化部期盼能溫暖撫慰受害者及整體藝文界的傷痛，也希望提醒所有藝文工作者，應以更高的道德標準自我要求，以真正實踐及回應各界的期許，「以文化豐富大眾的生命」。