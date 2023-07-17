為基隆山海港請命 護海公投領銜提案人王醒之將選立委
基隆市2024立法委員選情又有新變化，基隆市無黨籍前市議員、守護外木山行動小組召集人王醒之今天預告，明天要在海洋廣場宣布以無黨籍參選，將為基隆山海與基隆港請命，為基隆人爭取更好的未來。
明年基隆市立委選將出線過程頗多波折，民進黨現任立委蔡適應宣布不競選連任，市議員張秉鈞、鄭文婷和張之豪登記參加初選，最後由張秉鈞出線。只是張後來涉入詐領公費助理費案，民進黨改提名鄭文婷參選。
國民黨也辦黨內初選決定人選，市議員林沛祥和何淑萍登記參加，由林勝出。民進黨前秘書長謝立功表態爭取民眾黨提名，但基隆市長謝國樑力促藍白合，希望兩黨合推1人。
王醒之陣營預告，王醒之明天將在海洋廣場宣布參選立委，堅持以無黨籍參選，突破過往政治高牆，為基隆山海與基隆港請命，更是要為基隆人爭取更好的未來。他不代表特定政黨、不代表利益集團，而是成為真正能代表基隆人的立委。
王醒之已故的父親王拓曾是民進黨籍立委，鄭文婷表示，她就是在王拓服務處工作時認識王醒之，過去兩人在議會也是交情不錯的同事。王醒之走社會運動路線，她則是體制內改革的實踐者，路線雖然不同，但為社會服務的基本價值卻是相同的，相信未來兩人會是君子之爭。
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