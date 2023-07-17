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郭台銘宜蘭「拔椿」？ 挺郭派議員、農會三巨頭閉門座談

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
郭台銘今天到宜蘭，透過副議長副陳漢鍾邀請無黨籍、國民黨議員與鄉鎮農會三巨頭10餘人閉門座談，被認為是郭董下鄉「拔樁」。圖／陳漢鍾提供
郭台銘今天到宜蘭，透過副議長副陳漢鍾邀請無黨籍、國民黨議員與鄉鎮農會三巨頭10餘人閉門座談，被認為是郭董下鄉「拔樁」。圖／陳漢鍾提供

鴻海創辦人郭台銘今天到宜蘭，透過無黨籍副議長副陳漢鍾邀請部分無黨籍、國民黨議員與鄉鎮農會三巨頭十餘人下午閉門座談，其中連國民黨立委參選人黃琤婷也在場，被認為是郭董下鄉「拔樁」，但陳漢鍾說明是「請益之旅」，沒談到選舉。

郭台銘上午前往宜蘭蓬萊國小與南天宮屬於公開行程，這場未公開的閉門座談下午2點進行3點，黃琤婷遲到，被安排坐在郭台銘旁邊，格外引人注意，她在會場停留半小時，未與大家合照即離開會場。黃琤婷表示，陳副議長邀請她去一下，事前不清楚是郭台銘的場子。

陳漢鍾邀請對象以無黨籍議員為主，國民黨議員除了黃琤婷，還有沈志弘、李茂豐與黃建勇等人，另有縣農會及與羅東鎮農會三巨頭合計約十餘人，無黨籍沈信雄議員說，郭董算是禮貌性拜會，聆聽民代跟農會遇到的問題，但有人私下表示擔心侯友宜的支持度拉不起來。

各黨派總統參選人動作頻頻，國民黨總統參選人侯友宜9日下午參訪宜蘭國際童玩節、冬山農創園區，分別與農漁會人員座談、縣議員座談，縣長林姿妙、議長張勝德與黃琤婷議員全程陪同，氣氛互動熱絡，民進黨總統參選人賴清德21日也要到宜蘭造勢。

郭台銘結束後表示，他到每個地方都會走進議會向大家請益，這次宜蘭請益了解民意需要什麼及遇到什麼困難，記錄下來，這是他的學習之旅。

據了解，宜蘭縣議會中確實有部分藍營議員議員支持郭台銘，挺郭派以副議長陳漢鍾為首，此次郭台銘來訪被解讀是首訪宜蘭「拔樁」尋求支持，郭台銘表示，今天是「請益之旅」，完全沒有談到選舉。

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