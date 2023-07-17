外役監條例列入立院臨時會議程 性平三法拚月底前三讀

立法院今天舉行全院委員會，表決通過民進黨團提案，立法院在7月17日至31日舉行臨時會，處理性平三法、台美21世紀貿易倡議及外役監條例，行政院長陳建仁將在7月18日、19日分別就性平三法、台美21世紀貿易倡議進行專案報告。

立法院下午舉行全院委員談話會，表決通過民進黨立委柯建銘、劉世芳、莊瑞雄等62人提案，立法院在7月17日至31日召開第10屆第7會期第2次臨時會，處理性別平等教育法、性別工作平等法、性騷擾防治法、台美21世紀貿易倡議及外役監條例。

其中，7月17日下午舉行第1次會議，並且與7月18日及19日為一次會，邀請陳建仁率相關部會首長在7月18日列席報告「性騷擾防治相關事宜」，7月19日列席報告「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」，並備質詢。

另外，7月20日、21日、24日召開委員會，7月26日、27日、28日及31日為第二次會議。

民進黨團幹事長劉世芳說，性平三法修法的重要精神，可以歸納為零容忍、不漏接，無論是工作場域、校園乃至於各個領域，以保護被害人為核心的重點分別加重裁罰、抑制性騷擾加害人的惡行，完備保障被害人權益，建置專業且可信賴的防治性騷擾制度。