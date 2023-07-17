快訊

「水不斷湧入…」南韓地下道巴士慘遭暴洪滅頂 罹難者生前求救通話曝

下班小心！18縣市發布豪大雨特報 4地雨彈升級防雷雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外役監條例列入立院臨時會議程 性平三法拚月底前三讀

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院今天召開全院委員談話會，討論召開第1次臨時會，表決通過民進黨立委柯建銘等人提案，主席游錫堃（右）表情很促咪。記者邱德祥／攝影
立法院今天召開全院委員談話會，討論召開第1次臨時會，表決通過民進黨立委柯建銘等人提案，主席游錫堃（右）表情很促咪。記者邱德祥／攝影

立法院今天舉行全院委員會，表決通過民進黨團提案，立法院在7月17日至31日舉行臨時會，處理性平三法、台美21世紀貿易倡議及外役監條例，行政院長陳建仁將在7月18日、19日分別就性平三法、台美21世紀貿易倡議進行專案報告。

立法院下午舉行全院委員談話會，表決通過民進黨立委柯建銘劉世芳、莊瑞雄等62人提案，立法院在7月17日至31日召開第10屆第7會期第2次臨時會，處理性別平等教育法、性別工作平等法、性騷擾防治法、台美21世紀貿易倡議及外役監條例。

其中，7月17日下午舉行第1次會議，並且與7月18日及19日為一次會，邀請陳建仁率相關部會首長在7月18日列席報告「性騷擾防治相關事宜」，7月19日列席報告「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」，並備質詢。

另外，7月20日、21日、24日召開委員會，7月26日、27日、28日及31日為第二次會議。

民進黨團幹事長劉世芳說，性平三法修法的重要精神，可以歸納為零容忍、不漏接，無論是工作場域、校園乃至於各個領域，以保護被害人為核心的重點分別加重裁罰、抑制性騷擾加害人的惡行，完備保障被害人權益，建置專業且可信賴的防治性騷擾制度。

立法院 性騷擾 性平三法 民進黨 外役監 柯建銘 劉世芳

延伸閱讀

與商業領袖面對面　陳建仁提創新、就業、分配三主軸

備戰成都世大運、杭州亞運 選手教練出賽優先安排商務艙

立院第2次臨時會登場 明、後天邀陳建仁專案報告

綠全代會 陳建仁：賴清德做足準備 壯大台灣最佳人選

相關新聞

郭台銘宜蘭「拔椿」？ 挺郭派議員、農會三巨頭閉門座談

鴻海創辦人郭台銘今天到宜蘭，透過無黨籍副議長副陳漢鍾邀請部分無黨籍、國民黨議員與鄉鎮農會三巨頭十餘人下午閉門座談，其中連...

外役監條例列入立院臨時會議程 性平三法拚月底前三讀

立法院今天舉行全院委員會，表決通過民進黨團提案，立法院在7月17日至31日舉行臨時會，處理性平三法、台美21世紀貿易倡議...

為基隆山海港請命 護海公投領銜提案人王醒之將選立委

基隆市2024立法委員選情又有新變化，基隆市無黨籍前市議員、守護外木山行動小組召集人王醒之今天預告，明天要在海洋廣場宣布...

藍委遭控涉嫌性騷 國民黨函請北市府處理

針對國民黨立委傅崐萁、鄭正鈐遭控涉嫌性騷等二案，國民黨今天表示，國民黨作為人民團體，並非任何一方的雇主，既無管轄權也無明...

立院下午起開臨時會 外役監條例等案納議程

立法院長游錫堃下午主持全院委員談話會，處理第10屆第7會期第2次臨時會相關事宜。民進黨立院黨團總召柯建銘與國民黨立法院黨...

賴清德：台灣民主國際肯定 歷經許多人犧牲走到今天

副總統賴清德今天上午接見美國國家民主基金會會長威爾遜，他表示，台灣民主成果贏得國際肯定，是歷經許多人的犧牲奉獻而走到今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦