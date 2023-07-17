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影／台商挺韓違反選罷法遭判刑 今記者會喊冤

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台企聯今天在國民黨中央舉行記者會，聲援日前遭判刑的台商林懷（圖），林懷在記者會上喊冤，表示中方批示的費用並非用於食宿、機票，而是房租與活動費用，台協舉辦例行尾牙，會員要掛韓國瑜背板、旗幟並造勢，理事會通過同意，他身為會長只能遵照決議，而費用與造勢是兩碼子的事，檢調不該以此為據，認定他違反選舉罷免法。記者許正宏／攝影
台企聯今天在國民黨中央舉行記者會，聲援日前遭判刑的台商林懷（圖），林懷在記者會上喊冤，表示中方批示的費用並非用於食宿、機票，而是房租與活動費用，台協舉辦例行尾牙，會員要掛韓國瑜背板、旗幟並造勢，理事會通過同意，他身為會長只能遵照決議，而費用與造勢是兩碼子的事，檢調不該以此為據，認定他違反選舉罷免法。記者許正宏／攝影

國民黨立委李德維與全國台灣同胞投資企業聯誼會，今天在國民黨中央舉行記者會，中國湖南省長沙市台灣同胞投資企業協會會長林懷以招待食宿、提供機票，動員台商返台票投前年總統大選國民黨提名人韓國瑜，最高法院依違反總統副總統選舉罷免法判林懷3年2月徒刑，褫奪公權4年定讞。今天他在記者會上喊冤，表示他是幫忙解決在陸台商、台生等人的問題，並以李明哲為例，表示海基會、陸委會無法處理的問題，都由他們台企聯來服務、解決。

對於檢調指控林懷拿中國湖南長沙市台辦經濟處處長黃道年的金援，林懷表示在當會長時從未經手過金流，台辦所金援的費用並非用於機票補助，而是舉辦「2019年湖南台胞年終尾牙聯誼會」、「湖南省台胞返鄉投票動員大會」活動費用，台企聯舉辦例行尾牙，而會員想要掛韓國瑜背板、旗幟並造勢，經全體理事會通過同意，他身為會長只能遵照決議，而台辦所金援的費用與在尾牙上造勢是兩碼子的事，檢調不該以此為據，認定他違反選舉罷免法。

國民黨立委李德維（左二）與全國台灣同胞投資企業聯誼會，今天在國民黨中央舉行記者會，聲援日前遭判刑的台商林懷（左三），今天他們在記者會上喊冤，表示中方批示的費用並非用於食宿、機票，而是房租與活動費用，台協舉辦例行尾牙，會員要掛韓國瑜背板、旗幟並造勢，理事會通過同意，他身為會長只能遵照決議，而費用與造勢是兩碼子的事，檢調不該以此為據，認定他違反選舉罷免法。記者許正宏／攝影
國民黨立委李德維（左二）與全國台灣同胞投資企業聯誼會，今天在國民黨中央舉行記者會，聲援日前遭判刑的台商林懷（左三），今天他們在記者會上喊冤，表示中方批示的費用並非用於食宿、機票，而是房租與活動費用，台協舉辦例行尾牙，會員要掛韓國瑜背板、旗幟並造勢，理事會通過同意，他身為會長只能遵照決議，而費用與造勢是兩碼子的事，檢調不該以此為據，認定他違反選舉罷免法。記者許正宏／攝影

韓國瑜 國民黨 尾牙

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