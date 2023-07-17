聽新聞
test
0:00 / 0:00
一級主管涉Metoo風波還恐升官 環保署緊急回應
時代力量立委陳椒華今爆料，接獲內部人士檢舉，質疑環保署某一級主管為性騷慣犯涉及Metoo風波，私下詢問環保署卻冷處理，另也質疑環保署長張子敬利用裙帶關係濫用升遷制度，要求環保署重視並盡快處理；環保署今回應，若有相關檢舉就會啟動政風調查。
陳椒華今召開記者會，指控環保署某一級主管為性騷慣犯，恐隨著環保署升格環境部也跟著升官，雖已給環保署名單卻遭冷處理、不回應，因此首次公開呼籲環保署重視並盡快處理性騷慣犯；另還指出，擔任環發會董事長的教授蔡俊鴻，濫用公帑濫開專諮會折騰公務員、濫升蔡俊鴻徒子徒孫及特定人士破壞環保署升遷制度。
針對有一級主管遭控多次被傳聞為性騷慣犯一事，環保署表示，若有相關傳言、檢舉就會啟動政風調查，若確認有性平的問題，就會依性平會的機制處理，依規定辦理。
至於濫用升遷制度部分，環保署僅回應，有關人事晉用與職務調整有一定程序，環保署均依程序辦理晉用升遷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言