立法院臨時會將審外役監條例 國民黨要求過程錄影錄音

立法院舉行第10屆立委第7會期第2次臨時會，今天起至7月31日，明後天邀請行政院長陳建仁等官員到立法院專案報告備詢。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，外役監條例等案審查要公開透明，要求審查過程錄影錄音，讓外界知道每次審查發生什麼問題。

今天朝野協商前，國民黨團、民眾黨團、時力黨團都在立法院議場前表態，主張處理性平三法和外役監條例等。

國民黨立法院黨團書記長謝衣鳳表示，跟性平相關的法律有8個法，國民黨這次主張三加三，除性平三法外，加上兒少法、跟騷法、性侵害防治法等，讓修法範圍更廣更完整。

至於外役監條例，謝衣鳳指出，國民黨團主張由8個委員會聯席審查，台美貿易倡議目前處於第一階段，條約締結涉及法律相關，應讓國會事前參與，完整了解，公開透明，逐條審查。

謝衣鳳表示，在立法院上上會期，民進黨立委排審外役監條例，但當時沒有送出委員會，這次臨時會即使排審，送出委員會後，還是會遇到一個月冷凍期，希望今天朝野協商，能共同討論如何讓外役監條例順利在臨時會通過。

曾銘宗指出，過去外役監審查過程衍生爭議，常是因為人情介入，獲准外役監，國民黨團希望外役監審查過程公開透明，符合法令規定，錄影錄音存證。