快訊

不是信義區！台北有錢人住哪 「這里」平均所得296萬第一名

嘉義市廟會爆炸釀28傷！現場有火藥反應 疑煙火落焰肇禍

鴻海挖角！南市三線一星高階警官提前退休 轉任鴻準處長薪水翻倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立法院臨時會將審外役監條例 國民黨要求過程錄影錄音

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左）與書記長謝衣鳯（右）今天一起在立法院議場前說明臨時會相關法案修法黨團立場。記者蘇健忠／攝影
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左）與書記長謝衣鳯（右）今天一起在立法院議場前說明臨時會相關法案修法黨團立場。記者蘇健忠／攝影

立法院舉行第10屆立委第7會期第2次臨時會，今天起至7月31日，明後天邀請行政院長陳建仁等官員到立法院專案報告備詢。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，外役監條例等案審查要公開透明，要求審查過程錄影錄音，讓外界知道每次審查發生什麼問題。

今天朝野協商前，國民黨團、民眾黨團、時力黨團都在立法院議場前表態，主張處理性平三法和外役監條例等。

國民黨立法院黨團書記長謝衣鳳表示，跟性平相關的法律有8個法，國民黨這次主張三加三，除性平三法外，加上兒少法、跟騷法、性侵害防治法等，讓修法範圍更廣更完整。

至於外役監條例，謝衣鳳指出，國民黨團主張由8個委員會聯席審查，台美貿易倡議目前處於第一階段，條約締結涉及法律相關，應讓國會事前參與，完整了解，公開透明，逐條審查。

謝衣鳳表示，在立法院上上會期，民進黨立委排審外役監條例，但當時沒有送出委員會，這次臨時會即使排審，送出委員會後，還是會遇到一個月冷凍期，希望今天朝野協商，能共同討論如何讓外役監條例順利在臨時會通過。

曾銘宗指出，過去外役監審查過程衍生爭議，常是因為人情介入，獲准外役監，國民黨團希望外役監審查過程公開透明，符合法令規定，錄影錄音存證。

曾銘宗說，這次臨時會感謝民進黨贊同國民黨主張，包括性平修法、外役監修法和台美21世紀貿易倡議審查等，這是各界的共識與期待，希望這次臨時會就能通過。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳（左）與國民黨立院黨團總召曾銘宗（右）在立法院黨團協商前，交換意見。記者蘇健忠／攝影
民進黨立院黨團幹事長劉世芳（左）與國民黨立院黨團總召曾銘宗（右）在立法院黨團協商前，交換意見。記者蘇健忠／攝影

外役監 國民黨 立法院

延伸閱讀

立院朝野黨團協商共識 17日下午至31日召開臨時會

藍：性平應更完善 白：資通安全能反詐

影／立院臨時會修法 曾銘宗：揭弊者保護法沒有共識

除性平三法外 謝衣鳯透露藍擬推全面修法性平法律

相關新聞

傳內定張子敬環境部長？行政院回應了

環保署預定8月22日升格環境部，時代力量立委陳椒華舉行記者會指出，傳聞內定環保署長張子敬為環境部長，7月21日公布。行政...

謝曉星涉性騷監院過彈劾 原能會：虛心接受、深刻檢討

原能會主委謝曉星涉及性騷與職場霸凌，對女性下屬性別歧視、身體接觸及評論身材，還多次在公開場合斥責部屬，今年1月被行政院免...

一級主管涉Metoo風波還恐升官 環保署緊急回應

時代力量立委陳椒華今爆料，接獲內部人士檢舉，質疑環保署某一級主管為性騷慣犯涉及Metoo風波，私下詢問環保署卻冷處理，另...

性騷擾彈劾第一人 謝曉星移送懲戒法院

監察院17日拍板，彈劾原能會前主委謝曉星，細數霸凌、歧視、性騷擾、帶頭違反防疫規定等四大罪狀，移送懲戒法院審理，成為第一個因性平事件被彈劾的內閣官員！監察委員葉大華指出，原能會消極面對調查

立法院臨時會將審外役監條例 國民黨要求過程錄影錄音

立法院舉行第10屆立委第7會期第2次臨時會，今天起至7月31日，明後天邀請行政院長陳建仁等官員到立法院專案報告備詢。國民...

立院朝野黨團協商共識 17日下午至31日召開臨時會

立法院朝野黨團今天協商獲致共識，決定自7月17日下午至31日召開第10屆第7會期第2次臨時會，審議性平三法、外役監條例部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦