影／立院臨時會修法 時力呼籲藍綠兩黨不要打假球

「需要立《揭弊者保護法》，才能保護申訴者權益，包括Metoo受害者！」時代力量立委邱顯智17日表示，《揭弊者保護法》藍綠都沒有排審法案，但Metoo受害者需有實質法律可獲保護，應儘速在臨時會處理。

2023-07-17 11:39