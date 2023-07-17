影／立院臨時會修法 時力呼籲藍綠兩黨不要打假球
時代力量黨主席王婉諭與黨團總召邱顯智上午在立法院議場前說明臨時會修法立場，邱顯智表示黨團訴求性平三法、外役監條例、《台美21世紀貿易倡議》。
針對外役監條例時力呼籲藍綠兩黨不要打假球，貪汙被判刑的收容人、重大經濟犯應該繳回犯罪所得等主張，藍綠兩黨根本沒有人支持。囤房稅問題，侯友宜為什麼被這麼多人噓下台，質疑在新北市政府時候，有在認真推社會住宅嗎？有在推房屋稅，增加持有持本嗎？偷偷把囤房稅拿掉。時力強調民進黨在睡了7年半後，終於行政院要通過囤房稅版本，如果要做的話應該擺在臨時會裡頭。王婉諭針對昨天遊行遭噓表示，民眾黨也應該可受公評，很明顯不論哪個黨在批評民眾黨時，都會換來很大噓聲，這是很奇怪的現象。
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