凌濤爆建商匯仲介費給趙正宇 批賴清德還合作選立委？

國民黨今天舉行記者會出示立委趙正宇與建商對話內容，這段對話顯示趙收受土地買賣佣金，逃漏稅，規避政治獻金法的作為。

國民黨桃園市議員凌濤指出，趙正宇從第一任立委開始，就在「牽鉤仔」，收受土地買賣佣金，逃漏稅。北檢搜出920萬，為證明其來源合法，意外曝光夫妻在2018年及2019年間牽鉤仔，租金及土地仲介佣金收入，高達2339萬多元。

凌濤表示，趙正宇為了規避政治獻金法有關營利事業捐政治獻金不得超過新台幣100萬元的規定，除昭揚投資公司外，另以旗下的璞揚建設、立燿建設、聖堃營造、昕陽建設，總共五間公司，捐款221萬8000元到趙正宇政治獻金專戶。

凌濤揭發趙正宇仲介昭揚投資向麗寶建設買地過程，昭揚與趙正宇的對話內容顯示，建商稱「委員好，小檜溪58地號，預計於10月中完成過戶手續後續將依委員建議方式辦理，謝謝委員。另選舉有我幫的上忙的，再請委員不吝告知，謝謝您。」趙正宇回「你最好惹」的貼圖。

隨後，建商又傳訊稱「委員午安，小檜溪仲人費用匯款嗎?」「合計221.8」「謝謝(貼圖)」，趙正宇即回「YES」的貼圖；趙正宇回「蕭總請跟翁董說已收到，謝謝」，建商即回「好的，委員選舉有我們幫的上忙的再告訴我，謝謝您」。

凌濤表示，這些對話證明趙正宇是收取仲介費、逃漏稅的鐵證。對比昨天716上街頭的年輕爸媽，以及桃園重畫區不斷上漲的高房價，身為立委的趙正宇，卻沒有履行立委職務，都在做牽鉤仔的事情，跟建商眉來眼去，這就是賴清德要合作的立委嗎？

凌濤說，逃漏稅，上法庭狡辯，違反居住正義精神的趙正宇，賴清德的民主大聯盟卻堅持合作，是對牽鉤仔視而不見嗎？這就是民進黨的雙重標準，賴清德應該好好檢討，過去7年對居住正義沒半步，又要合作牽鉤仔的立委，這就是民進黨對於居住正義的價值嗎？

國民黨發言人楊智伃表示，人民在街頭曬太陽，民進黨在五星飯店吹冷氣，賴清德擔任行政院院長、副總統的期間，沒想好好做事，面對學生提出高房價等居住正義的問題，卻又講出房價正在降，何不食肉糜的說詞。到了選前，人民上凱道前，才突然發布囤房稅2.0，所有的目的都是為了選票，為了選舉。

台中立委參選人廖偉翔表示，內政部發布今年第一季全國及六都房價負擔能力指標，房價所得比為9.72倍，平均要不吃不喝9.72年，近十年才能買房。昨天凱道天氣很熱，有參與者中暑昏倒，民進黨同時在圓山飯店吹冷氣，穿著賴清德的競選外套，稱冷氣還不錯，令人不勝唏噓，難怪也有人嘲諷限溫令只限一般人。