時力：要保障Metoo 揭弊者應立法

「需要立《揭弊者保護法》，才能保護申訴者權益，包括Metoo受害者！」時代力量立委邱顯智17日表示，《揭弊者保護法》藍綠都沒有排審法案，但Metoo受害者需有實質法律可獲保護，應儘速在臨時會處理。但民進黨立院黨團總召柯建銘協商時回應，臨時會應優先處理《性平三法》、《外役監條例》與《台美21世紀貿易倡議》。

揭弊尚未獲得共識

針對本報提問，《揭弊者保護法》是否會在臨時會討論修法，民眾黨立委賴香伶回應說，此法在第九屆（2016-2020）的會期就已經推動，結果到後來不了了之。「有機會當然希望趕快排審，」但她也坦言，這還是需要看民進黨的態度。

國民黨立院黨團總召曾銘宗則表示，《揭弊者保護法》他也有參與提案，不過各界針對實施範圍，要先從政府開始，還是擴及到上市櫃公司，亦或是要全部企業一體適用，還沒有取得社會共識，因此還是要看朝野協商的狀況，若能儘早獲得共識，也不排除在臨時會處理。

保障Metoo檢舉者

但隨後邱顯智受訪時不滿痛批，《揭弊者保護法》連排審都沒有排審，藍綠都在打假球，曾銘宗說「未取得社會共識」的說法完全不合理。他質疑，若今有Metoo受害者在臉書發文揭露過去受害情況，政治人物只有在貼文下方打氣鼓勵的話有用嗎？若要真正保障這些檢舉者，就要先立《揭弊者保護法》。

邱顯智表示，他會在朝野協商爭取優先制訂《揭弊者保護法》，否則以民進黨立院總召柯建銘曾說：「選舉會期不處理爭議立法。」的態度，《揭弊者保護法》恐因「屆期不連續」的規定，又要付諸東流，在下個會期重新推動立法。

之後再處理吹哨者

針對時代力量的訴求，柯建銘在朝野協商時指出，臨時會有處理法案的優先順序，比較重要、緊急的立法應趕快處理，如果《揭弊者》要排第三次臨時會或是下個會期處理都沒有意見，但此次臨時會最好集中處理《性平三法》、《外役監條例》與《台美21世紀貿易倡議》就好。

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