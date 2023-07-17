藍：性平應更完善 白：資通安全能反詐

立法院17日開始臨時會，國民黨主張性平「六」法，民眾黨則呼籲儘速處理詐騙問題！在野黨17日紛紛於立法院議場門口表達修法主張，除了《性平三法》與外役監外，國民黨立委謝衣鳳還主張，除了《性平三法》外，還要修《兒少福利法》、《跟騷法》以完善保障；民眾黨立委張其祿則說，《資通訊安全法》修訂攸關反詐，需儘早處理。

國會要審查貿易協定

藍、白17日上午分別表態，要先處理《性平三法》與《外役監條例》。

民眾黨搶先召開記者會，黨團總召邱臣遠在會中表示，《外役監條例》共有25個版本，但過去因為司法法制委員會的召委由藍綠兩黨把持，因此修法都很消極，在臨時會修正時，他們會針對遴選制度、加強管理與限縮資格等方面表示意見。

另外，立委張其祿則說，民眾黨是最早提出國會要審查《台美21世紀貿易倡議》，他不滿指出：「連美國國會都有審查相關法案，」而台美貿易涉及廣泛，臨時會也應該處理。邱臣遠則針對政府「打詐國家隊」成效不彰，認應儘速在臨時會處理《資通安全管理法》，以打擊詐騙。

外役監審查錄影錄音

國民黨立委謝衣鳳表示，除了行政院送出的《性平三法》外，他們認為還要修《跟騷法》、《兒少福利法》與《性侵害犯罪防治法》，如新增「緊急保護令」等機制，才能真正完善性平改革。另外，她主張《台美21世紀貿易倡議》應該由立法院8個委員會一起審議，才能讓台美後續貿易談判不會有破壞互信的問題。

國民黨立院總召曾銘宗強調，他非常感謝民進黨團同意召開這次臨時會，處理國民黨最早呼籲要處理的《性平三法》還有《外役監條例》。他指出，外役監審查需要公開透明，因此建議以後審查時需錄影、錄音，盼執政黨能聽到民意，確實修正《外役監條例》的審查規範。

時力盼處理囤房稅

時代力量黨團則指出，外役監除了審查要公開透明，還要規定重大經濟犯罪、貪汙等罪刑需公開審理，且繳回貪汙或犯罪所得，才是真正「有悔意」，符合外役監的原始宗旨。

【更多精采內容，詳見 】