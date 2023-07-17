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立院第2次臨時會登場 明、後天邀陳建仁專案報告

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院長游錫堃今上午召集朝野協商，討論第2次臨時會事宜。圖／擷取自國會頻道
立法院長游錫堃今上午召集朝野協商，討論第2次臨時會事宜。圖／擷取自國會頻道

立法院長游錫堃上午主持朝野協商，討論第二次臨時會。朝野決議臨時會時間自今日起至7月31日，討論性平三法、台美21世紀貿易倡議及外役監條例，邀請行政院長陳建仁在明後天針對性騷擾防治、台美貿易協定進行專案報告，並備質詢。

朝野協商上午達成共識，各黨團同意自7月17日下午至7月31日，舉行臨時會，7月17日下午、18日及19日為第1次會議；7月20日、21日及24日委員會；7月26日、27日、28日及31日為第2次會議。

有關駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定案，朝野同意專案報告詢答後，交經濟、內政、外交國防、財政、司法法制、社福衛環等委員會聯席審查，不提復議；也不受黨團協商期一個月限制。臨時會所列特定議案，尚未交付委員會審查者，各黨團同意不提復議，函送委員會審查。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，近來個資外洩、詐騙成民怨之首，相關資安法、個資法修法應納入臨時會議程。時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，囤房稅也應納入議程；有關兒少性侵追訴權時效的刑法第83條修正草案，希望一併納入性平三法討論。

國民黨立法院黨團針對性平三法提出三加三黨版，除了性別平等法、性騷擾防治法、性別工作平等法，另外提出兒少權益保障法、跟騷法及性侵犯罪防治法修正。在外役監條例方面，主張排除重大犯罪行為人、累犯、酒駕致死者遴選外役監。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，台美貿易倡議和性平三法完成審查後，可以排除一個月協商期，外役監條例若能排除，黨團不反對。至於其他議案納入，恐怕時間太趕，柯建銘未同意。立法院下午舉行談話會，將表決決定臨時會處理議案。

立法院 性平三法 外役監

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