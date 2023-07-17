監察院通過彈劾原能會前主委謝曉星糾正原能會

原能會前主委謝曉星涉及性騷擾，對女性下屬性別歧視、身體觸碰及評論身材打扮等，今年1月被行政院免職；監察院通過彈劾謝曉星，糾正原能會。監委葉大華、王美玉今天公布調查報告，請行政院速修性平三法完備相關權勢性騷法制。

調查報告指出，原能會國會組某主任因眼疾開刀，復職後曾被謝曉星厲聲責罵外型影響機關形象，2021年8月24日至年底，2022年全年，居家辦公時間長達1年4個月，連原能會主管共識營都未邀請參加。原能會以居家辦公取代病假，違反防疫居家辦公規定涉有違失，糾正原能會。

葉大華、王美玉表示，職場性騷擾事件經常發生在權力差距的當事人間，被害人往往選擇隱忍或不敢申訴，甚至被迫離開職場，產生創傷後壓力症候群等，加害人事件曝光後，隨即銷聲匿跡或退休；相較於民間企業未落實立即有效補正措施，將面臨罰責，政府機關則無，使政府機關面對性平事件，容易消極怠惰以對，造成被害人噤聲。

監委說，此案凸顯了機關首長，含政務人員，欠缺相關性別平權與人權意識，時值「#MeToo」浪潮，民間團體與立委均倡議修法，行政院亦宣誓近期完成性平三法修法，請行政院會同相關部會，重新檢視申訴管道、調查處理及輔導教育等機制，落實人權維護。

監委指出，除性騷擾外，當機關首長成為職場霸凌的行為人時，存在由哪個單位調查及調查結果，可否信賴的問題，在原能會國會組主任長期居家辦公部分，雖無出於謝曉星刻意冷落、孤立的職場霸凌事證，但已呈現目前法規規範不周，有賴行政院召集相關部會修正。