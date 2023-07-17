安倍晉三夫人安倍昭惠訪台 將見蔡總統

日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠應台灣安倍晉三之友會邀請，今天訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，安倍昭惠7月17日至20日與日本參議員山谷惠理子，及北村經夫等人訪台，他們在台期間，將晉見蔡英文總統及副總統賴清德，與台灣安倍晉三之友會獎學金獲獎學生交流，前往高雄安倍晉三銅像獻花，以及赴台南出席安倍晉三紀念影像展。此外，訪團成員也將前往五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部表示，安倍晉三是國際間備受推崇的政治領袖，一生致力守護自由民主理念，多次在重要國際場合展現對台灣的堅定支持，曾提出台灣有事就是日本有事，喚起國際社會重視台海和平穩定。外交部歡迎安倍昭惠率團來訪，以具體行動展現對台灣支持，彰顯台日友誼歷久彌堅。