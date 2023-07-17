快訊

抓到了！移工遭通緝拒捕怒砍同鄉與警察 眼尖鄰居見「1狀況」報警逮到人

盛夏不只易中暑 也會腦中風！夏日中風4原因 狂喝手搖飲要當心

李玟40億遺產簽「長命契」 2繼女能否繼承律師曝一關鍵

王婉諭：遇到民眾黨柯文哲就縮起來 這算什麼時代力量

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢下午在凱道舉行集會，時代力量黨主席王婉諭（中）、立委邱顯智（左）與陳椒華（右）出席。記者陳正興／攝影
時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢下午在凱道舉行集會，時代力量黨主席王婉諭（中）、立委邱顯智（左）與陳椒華（右）出席。記者陳正興／攝影

時代力量黨主席王婉諭參加凱道活動遭民眾噓聲，王婉諭今天說，作為一個政治人物，她的表現可受公評，時代力量針對藍綠給予嚴厲的批評，如果遇到民眾黨總統參選人柯文哲就縮起來，這算是什麼樣時代的力量。

時代力量前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢昨天舉辦公平正義救台灣活動，王婉諭說，柯文哲跟牛鬼蛇神站在一起，算什麼第三勢力，柯文哲跟這些魚肉鄉民的混蛋站在一起，算什麼超越藍綠，引來台下群眾怒嗆小綠閉嘴。

王婉諭說，她代表時代力量黨團上台說話，本來就應該要對各黨批評，或者對於居住正義、司法改革的不作為，有所著墨，如果時代力量針對藍綠給予嚴厲批評，但遇到民眾黨或柯文哲就縮起來，這算是什麼樣時代的力量。

王婉諭認為，任何一個黨公職或者政治人物，發言本來就應該可受公評，尤其是這些希望角逐總統大位的人，他們更應該要檢討自己，她覺得在批評當中有所檢討，有所進步，這才是對公民社會負責任的態度。

王婉諭表示，時代力量一直都跟人民站在一起，人民期待司法改革跟居住正義，朝野必須一起檢視與推進，希望大家支持，時代力量過去在實價登錄2.0、平均地權條例與囤房稅持續努力，相信大家應該都看得見。

有關部分民眾提到小燈泡，王婉諭說，每個人都可以表達自己的意見，我們尊重，作為一名政治人物與立法委員，她的表現可受公評，但是如果有人要刻意抹黑，或者在別人的傷痛上灑鹽，也只能尊重公民社會。

王婉諭指出，台灣本來就是個言論自由的社會，這部分就是做好該做的事，當初是因為小燈泡的事情，開始對公共與社會議題有所著墨，持續倡議跟推動，這是她從政的初衷，相信這件事情，大家都非常清楚。

時代力量 王婉諭 柯文哲

延伸閱讀

凱道「公平正義救台灣」集會！柯文哲受民眾歡呼 猶如主場

716凱道遊行「藍白人氣大不同」 侯友宜遭嗆噓聲、柯文哲受歡迎

王婉諭716遊行嗆柯文哲「跟牛鬼蛇神站在一起」 民眾怒噓小綠閉嘴

影／柯文哲出席716凱道遊行 批民進黨不想聽人民的憤怒

相關新聞

鄭宏輝性騷疑雲 游淑慧曝這事...懷疑是閃辭神腦主因？

民進黨新竹市前議員、神腦董事長鄭宏輝捲入性騷疑雲，上周鄭透過臉書表示厭倦黨內外政治鬥爭，將辭神腦董事長一職，同時對國民黨...

王婉諭：遇到民眾黨柯文哲就縮起來 這算什麼時代力量

時代力量黨主席王婉諭參加凱道活動遭民眾噓聲，王婉諭今天說，作為一個政治人物，她的表現可受公評，時代力量針對藍綠給予嚴厲的...

有人操弄民調？專家直言「還好」 但這情況恐出現西瓜效應

2024年總統大選將至，各式民調除影響選情外，使不了解民調的一般選民如霧裡看花，僅能隨媒體報導、名嘴舌燦蓮花起舞，輿論亦現百家爭鳴，眼花撩亂的現象。市面上許多民調，具有參考價值者究竟有多少？亦或是這些民調，背後都帶著擾亂輿論，達成特定政治目的，最終影響選舉的意圖？專家分析民調可信度的必備元素，還有哪些民調要抱持懷疑。

郭柯侯互動未成焦點 716遊行凸顯總統大選主軸有了變化？

前立委黃國昌、「館長」陳之漢16日在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，訴求是喚回司法正義，落實居住正義。鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜皆參與。據了解，國民黨今天並未動員，但因2項訴求也與國民黨長期訴求相符，黨內有不少青年團體自發性前往現場參與。黨內認為，在野領袖皆參加這場活動，但並未因為選舉失焦，凸顯「非綠陣營」尚未定於一尊。...

陸生團訪台中 北大生：喜歡熱情台灣

馬英九基金會邀請的大陸師生訪問團，昨由北京大學黨委書記郝平帶領，參訪台中自行車文化探索館。

民進黨通過擴大排黑條款 黃承國提早離席

民進黨昨天召開全代會，總統參選人賴清德率領所有立委參選人同台大造勢。但黨內憂心，看似大團結的背後，仍有些許整合疑慮。許久...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦