蔡英文「冷氣說」惹議 藍議員：大官與小民境遇大不同

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
總統蔡英文（左）今天身穿民進黨總統參選人賴清德競選外套，出席民進黨全代會，被媒體問到會不會熱，她表示「冷氣還不錯」惹議，議員王欣儀感嘆「大官與小民的境遇，就是冷熱大不同啊」。記者余承翰／攝影
總統蔡英文（左）今天身穿民進黨總統參選人賴清德競選外套，出席民進黨全代會，被媒體問到會不會熱，她表示「冷氣還不錯」惹議，議員王欣儀感嘆「大官與小民的境遇，就是冷熱大不同啊」。記者余承翰／攝影

前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢發起的「公平正義救台灣」凱道集會今天下午登場，不過今天天氣炎熱，傳出有參加活動民眾中暑，但另一頭蔡英文穿著外套參加全代會卻說「冷氣還不錯」，議員王欣儀晚上在臉書發文，炎熱天氣不知道有多少民眾中暑，蔡還穿著外套說冷氣還不錯，感嘆「果然大官與小民的境遇，就是冷熱大不同啊。」

民進黨全代會今天在圓山飯店舉行，總統蔡英文今天也特地穿上賴清德競辦今年為大選設計的棒球外套出席，媒體在一樓問「總統妳會不會熱？」蔡英文笑著回應「冷氣還不錯」。

不過同時間在凱道上，今天舉行「公平正義救台灣」下午登場，吸引近萬人到場響應，但因天氣炎熱，傳出有民眾中暑，與蔡英文「冷氣說」，形成強烈對比，更引起不少批評。

王欣儀表示，炎夏酷熱的天氣，有多少民眾中暑？「結果我們偉大的蔡英文總統、賴清德副總統，卻在大熱天穿著棒球外套」，還說出冷氣不錯。她表示，今天前往協辦的歌唱大賽頒獎，但舉辦場地活動中心卻冷氣壞掉，感嘆「果然大官與小民的境遇，就是冷熱大不同啊。」

貼文一出，有不少民眾在下方留言，「不得民心的總統及這個無能的政府，明年下架他們」、「詐騙綠集團狂揮衰敗旗，穩係ㄟ」、「民進黨的這些人有多冷血看就知道」、「總統府的冷氣不錯」。

蔡英文 冷氣

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