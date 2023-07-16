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李安妮：李登輝紀念圖書館 落腳台大農學院

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
李登輝基金會董事長李安妮。圖／豐年社提供
李登輝基金會董事長李安妮。圖／豐年社提供

「朝向臺灣的意志：李登輝一〇〇 」百年巡迴展今天在台北市立圖書館總館開跑，李登輝基金會董事長李安妮表示，今年是父親李登輝百歲冥誕，活動背後有太多意義，李登輝的一生跟台灣實在太緊密，因此想在今年舉辦一系列活動，一方面紀念父親，但父親生前一向不希望造神化、偶像化，因此她處理時都戰戰兢兢。她也透露，李登輝紀念圖書館將設立於台大農學院。

李安妮說，展覽是用台灣百年與李登輝百歲的交織，並凸顯在那時代有哪些值得閱讀的書籍，雖然展覽很迷你，但該有的精神都有掌握到，不只是造神、偶像崇拜，而是要大家做一個有記憶、有歷史感的台灣人。

李安妮指出，李登輝基金會正積極籌建李登輝紀念圖書館，但在台灣只有中正紀念堂、國父紀念館能參考，可是這些過去的方法現在都不可行，因為要訴說的是經過民主化過程的總統，興建圖書館過程也要符合民主化原則。

李安妮也透露，李登輝紀念圖書館將設立於台大校本部的農學院，前一陣子以為胎死腹中，結果是峰迴路轉。她也提到父親是農學院出身，整個農學院的氛圍及感覺「非常接納他、擁抱他」。蓋圖書館不是要有偶像崇拜的場所，而是為了產生更多價值，連帶讓台灣被看見。

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