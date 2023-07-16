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CPTPP新會員審查方式無共識 駐紐國代表：台已做好準備
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）今召開部長級會議，英國正式簽署加入CPTPP，但針對新會員入會審查方式未達成共識。對此，我駐紐西蘭台北文化辦事處代表歐江安表示，台灣已經做好準備，面對任何機制都有信心可以通過檢驗。
CPTPP今召開部長級會議，包括台灣、中國大陸、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭，和烏克蘭等六方先後遞出申請，希望成為會員國，特別關注在會議中針對新會員入會的審查進行討論。不過，CPTPP會後聲明內容中僅表明，在會中完成簽署英國入會的協定書，雖有針對新會員入會審查方式進行討論，但未達成共識。
CPTPP部長聯合聲明對6個經濟體申請加入表示歡迎，強調只有符合CPTPP高標準者才能入會。入會審查將持續保持機動、活化、公平、有效、高品質，並指出，目前會員國仍處於搜集資訊的階段，將針對申請方是否達成CPTPP高標準、過去貿易承諾履行情形進行檢視。
駐紐西蘭代表歐江安對此表示，台灣已做好準備，且完全符合高標準，籲請CTPPP會員國能儘速就建立公平審查新會員入會的方式達成共識，讓準備最佳者順利入會。我方深信，無論建立何種機制，台灣有信心通過各種檢驗，成為下一個加入CPTPP的成員。
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