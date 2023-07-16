陸生來台訪問 朱立倫：民進黨想盡辦法卡關 兩岸要如何和平？

針對陸生來台訪問，國民黨主席朱立倫今天下午到彰化縣議會參加藍青挺青年培訓營時則表示，陸生來台訪問，民進黨想盡辦法卡關，不知這樣兩岸要怎麼和平？要怎麼交流？難道要兵戎相見嗎?

朱立倫今天下午參加「藍青挺青年培訓營」，與青年們座談時提到，大陸北大、清大等校的同學來台灣訪問交流，大家應該要歡迎，但民進黨是想盡辦法卡關，找一堆理由阻撓，卡到最後才同意，不知這樣兩岸要怎麼和平，要怎麼交流？難道要兵戎相見嗎?讓大家上戰場嗎?

朱立倫說，就像先前國民黨與台東縣長要協助農民行銷鳳梨釋迦到大陸，民進黨還諷刺說，是出賣台灣，是民進黨害農民農產品賣不出去，卻來罵國民黨，而此次陸生來訪，民進黨一樣是要阻撓。

在場學生也提問，民進黨比較能吸引年輕人，國民黨未來要如何來爭取年輕人的認同?

朱立倫說，過去大家覺得國民黨有歷史包袱，但歷經二次政黨輪替，國民黨已成為在野黨，已是一窮二白，而民進黨是吃香喝辣，佔滿高官職位，國民黨則是在街頭和大家一起打拚，國民黨更覺得要讓年輕人有機會，所以現在很多議員和立委參選人都是年輕人。

他說，國民黨也要蛻變，以前有些人認同民進黨說台獨就是最好的，但現在才發現原來國民黨是對的，堅持中華民國才是最好的，讓兩岸能安定和平，能交流對話才是最好的。