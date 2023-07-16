民進黨全代會 陳建仁：馬政府傾中 民進黨拚經濟會持家

民進黨全國黨代表大會今天在台北圓山大飯店登場，為民進黨總統參選人賴清德及立委參選人造勢。行政院長陳建仁表示，民進黨拚經濟，會持家，雞蛋不能放在同一個籃子，馬政府傾中，造成產業、人才外移到大陸，蔡英文總統上任後，推動新南向政策，積極開拓歐美市場，2021年，對大陸投資占比大幅降到31.8%；農產品銷陸占比，從最高時期25%降至13%，銷往美日兩國的金額，已雙雙超越銷陸的全額。

陳建仁說，今天是他第二次以黨員身分，參加民進黨全代會，很榮幸以行政院長身分，接受蔡總統、民進黨主席賴清德的邀請，分享執政7年來共同打拚的成果。

陳建仁表示，從黨外，創黨，2000年第一次政黨輪替，2016年民進黨第二度執政，2020年蔡總統以817萬票的史上最高票數，獲得國人支持順利連任，37年來，民進黨始終堅持民主進步的信念，從促進台灣社會改革的反對黨，成為堅持改革理念的執政黨。

陳建仁說，清廉、勤政、愛鄉土，是創黨前輩的深刻期許，也是烙印在每個黨員心中的核心價值。民進黨在堅持改革，為台灣開創新局的路上，在內部遭遇諸多挑戰，在外部面臨大陸無所不用其極的打壓，以及詭譎多變的世界局勢，多年來，如同蔡總統所形容的，台灣是堅韌之島，即便經歷重重艱險，仍然步步堅定的走向世界，我們重新定義了台灣，也讓台灣在世界舞台中扮演不可或缺的角色。

陳建仁表示，7年來，蔡總統領導台灣走在正確的道路上，3位前院長，一棒接一棒，用最大魄力，最高執行力，做實事，會做事，為國家奠定長治久安的發展基礎，一點一滴累積，將蔡總統所擘畫的願景，逐一實現，在堅守國家主權，經濟發展，照顧人民，都創造了前所未有的進步，讓台灣更加自信堅韌。

陳建仁指出，蔡總統執政以來，推動5+2產業創新，六大核心戰略產業，執行前瞻基礎建設，優化投資環境，讓台灣高科技產業在全球供應鏈的地位，屹立不搖。7年前，啟動能源轉型工程，去年再生能源發電占比，已經超過核能，綠能新增量9.4GW，是馬政府時期1.8GW的5倍多，今年風光發電量已突破800萬瓩，風光滲透度超過20%。為穩定供電，蔡政府核定的電廠裝置容量1686萬瓩，是馬政府270萬瓩的6倍多。

陳建仁說，7年來，投入超過1600億元前瞻經費，推動水環境建設，政府從開源，節流，調度，備援，四路並進，台灣才能平安度過兩次百年大旱。面對美中貿易衝突，政府推動投資台灣三大方案，吸引台商回台投資超過2兆元，股市上萬點也已超過2100天，上市櫃公司總市值，從馬政府最後一年的不到30兆，到今年6月已成長到近60兆，近四年全國稅收實徵數較預算數，超過1兆元。