馬英九邀陸生來台參訪 羅智強讚：兩岸和平的定海神針

由馬英九基金會邀請的陸生昨天抵台參訪，國民黨大安區立委參選人、總統府前發言人羅智強表示，馬日前訪陸釋出善意後，兩岸關係有所緩解，很多台商都感謝他，更強調過去馬政府期，來台陸生一年最高可達4.2萬人，民進黨執政後人數卻逐年下降，馬邀陸生來來開啟一道善意循環，「是兩岸和平的定海神針。」

羅智強表示，今天早上陪馬英九去公祭，他向馬表示，最近遇到很多台商，都要向馬說謝謝，「過去這些年，由於蔡英文反中仇中的操作，大陸民眾對台灣人民的對立感大幅增加，他們在大陸都相當有感，一直到馬去大陸訪問，傳達了強烈的和平善意」，才讓大陸民眾對於台灣人民的好感恢復了許多。

羅智強說馬英九告訴他，想努力做的，就是增加兩岸人民更多了解，增加更多情誼，「這樣就不需要擔心會衝突、更不用擔心會發生戰爭。」

羅智強說，幾經波折馬英九日前邀請的陸生團昨天抵台，展開9天參訪行程。在民進黨操弄下，兩岸惡意螺旋不斷上升，馬英九3月帶台生訪陸、7月邀陸生訪台，雙方青年重啟交流，為兩岸關係帶來可貴的善意循環。

羅智強強調，馬政府時期來台陸生最高一年達4.2萬人，隨著民進黨執政後兩岸關係緊張，人數不斷下降。疫情期間，蔡政府禁止陸生返台，大陸繼而不讓陸生來台，在台就讀陸生於今年歸零。

羅智強說，雖然蔡英文屢稱要推動疫後兩岸健康有序交流，陸委會、海基會也呼籲大陸恢復陸生來台就讀，但實際上卻說一套、做一套，連馬英九邀請陸生來台交流，都設下重重限制，以政治黑手干預，用意識形態污名化。

羅智強表示，馬英九迎接大陸北京、清華、武漢、湖南、復旦等五所大學的青年學子，如他所言，這是近年最重要的兩岸青年交流活動，「但也令人唏噓，兩岸青年交流本就『渾然天成』，曾幾何時，竟如此難得。」羅智強批評，民進黨罔顧學術自由與校園自主，連陸生都要嚴審嚴查，更凸顯賴清德說想要與習近平共進晚餐的虛偽與荒謬。

羅智強表示。馬英九心繫兩岸和平，這次陸生來台，為兩岸在不斷上升的惡意螺旋裡，開啟一道善意循環，「祝福此行順利成功，更盼兩岸春暖花開早日到來，全面恢復交流，增進兩岸人民福祉。」