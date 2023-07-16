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AMD 執行長蘇姿丰明訪陽明交大「暫時取消」　　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國立清華大學校長高為元（左）上月頒授名譽博士證書給蘇姿丰，蘇原本明天（17日）原定將出席國立陽明交通大學獲頒名譽博士學位典禮，但陽明交大稍早緊急通知，指出因班機延誤「暫時取消」。圖／清大提供
國立清華大學校長高為元（左）上月頒授名譽博士證書給蘇姿丰，蘇原本明天（17日）原定將出席國立陽明交通大學獲頒名譽博士學位典禮，但陽明交大稍早緊急通知，指出因班機延誤「暫時取消」。圖／清大提供

「半導體女王」AMD（超微）執行長蘇姿丰睽違4年來台，再度炒熱人工智慧（AI）議題，原本明天（17日）原定將出席國立陽明交通大學獲頒名譽博士學位典禮，但陽明交大稍早緊急通知，指出因班機延誤「暫時取消」。

陽明交大今天中午發布緊急通知，指出「由於班機延誤，原訂7月17日（一）下午兩點的國立陽明交通大學頒授AMD蘇姿丰董事長暨執行長名譽博士學位典禮暫時取消」，若有最新消息，將立即通知。

蘇姿丰1969年出生於台南，3歲時移民美國，擁有麻省理工學院電機工程博士學位。蘇姿丰當初扛起超微領軍重責大任時，正值該公司黯淡時刻。後續超微在2017年轉虧為盈，2020年至2022年期間更是風光大賺。蘇姿丰於2018年當選美國國家工程院院士，2021年更是擔任美國總統拜登的技術顧問委員會成員，儼然是高科技業界女性領導人的典範。

在AI浪潮中，超微由蘇姿丰領軍於繪圖晶片（GPU）領域與輝達競爭，相當看重AI相關布局。蘇姿丰認為，AI正是形塑下一代運算的決定性技術，這也是超微最大、最具策略性的長期成長機會。

蘇姿丰 陽明交大 美國

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